عجیب ترین اعتیاد،خوردن عقرب زنده/ فیلم وعکس

مجله مهر: خوردن عقرب زنده حالا برای این مرد ۳۴ ساله تبدیل به یک میان وعده شده که او از طعم آن هم خیلی راضی است. حداکثر مدتی که جاسم می‌تواند بدون خوردن عقرب سر کند سه روز است و پس از آن بدن عوارض بی‌عقربی به سراغش می‌آید. به خاطر اینکه عقرب در زمستان کم پیدا می‌شود این مرد اهل حومه شهر سامرا در تابستان به اندازه کافی عقرب شکار می‌کند تا ذخیره مواد کافی داشته باشد. مقام‌های پزشکی عراق می‌گویند که سم کشنده عقرب روی بدن این مرد بی‌تاثیر است و هیچ صدمه‌ای به جاسم در هنگام خوردن عقرب زنده وارد نمی‌شود. خوردن عقرب زنده حالا برای این مرد ۳۴ ساله تبدیل به یک میان وعده شده که او از طعم آن هم خیلی راضی است. حداکثر مدتی که جاسم می‌تواند بدون خوردن عقرب سر کند سه روز است و پس از آن بدن عوارض بی‌عقربی به سراغش می‌آید. به خاطر اینکه عقرب در زمستان کم پیدا می‌شود این مرد اهل حومه شهر سامرا در تابستان به اندازه کافی عقرب شکار می‌کند تا ذخیره مواد کافی داشته باشد. مقام‌های پزشکی عراق می‌گویند که سم کشنده عقرب روی بدن این مرد بی‌تاثیر است و هیچ صدمه‌ای به جاسم در هنگام خوردن عقرب زنده وارد نمی‌شود. فیلم را ببینید.

جاسم محمد اما تنها کسی نیست که سم حیوانات رویش بی‌تاثیر است. استیو لودوین مرد ۴۲ ساله اهل کالیفرنیا همین وضعیت را درباره مارها دارد. او خودش سم مارها را به گفته خودش برای افزایش کارآیی سیستم ایمنی بدنش به خودش تزریق می‌کند. در حالی که هر سال ۱۰۰ هزار نفر در جهان به خاطر نیش مارها جان‌شان را از دست می‌دهند این مرد آمریکایی در طول ۲۳ سال گذشته هر هفته زهر خطرناک‌ترین مارهای جهان را به خودش تزریق کرده است.