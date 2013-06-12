این شرکت اعلام کرد قیمت پلی استیشن چهار حدود یکصد دلار کمتر از مدل جدید ایکس باکس یک شرکت مایکروسافت خواهد بود. بدین ترتیب پلی استیشن چهار حدود ۳۹۹ یورو در بازار اروپا به فروش خواهد رفت.

جک ترتون، مدیرعامل شرکت بازیهای کامپیوتری سونی می گوید: “فکر می کنم پلی استیشن معادل کلمه بازی است و دی ان ای شرکت ما محسوب می شود. همیشه مشتریان ارجحیت دارند و ما برای کسب درآمد کار می کنیم اما اگر مشتریان را راضی و خشنود نگهداریم آنها با وفاداری پاسخ خواهند داد. اعتقاد دارم ما تمام تلاش را بر روی این ارزش معطوف کرده ایم. با ارائه اولین مدل پلی استیشن آنرا اجرا کردیم و تاکنون از این مسیر خارج نشده ایم.”

مدل ایکس باکس مایکروسافت بیشترین فروش را در آمریکا به خود اختصاص داده است اما در مقیاس جهانی با مدل پلی استیشن سه سونی در رقابت تنگاتنگ قرار دارد.

ارزش بازار بازی و دستگاههای بازیهای کامپیوتری حدود پنجاه میلیارد یورو ارزیابی می شود و دو شرکت سونی و مایکروسافت هریک با ارائه مدلهای جدید خود در تلاشند این بازار پر منفعت را تحت سلطه خود قرار دهند.