هیولاها به دانشگاه می روند

دن شانلون کارگردان فیلم می گوید: «این فیلم پر از مهمانی و کارهای عجیب و غریب و دیوانه بازی هیولاها است. آنها دانشجوی دانشگاه هستند ولی بعنوان هیولا، تجربه دانشگاهی شان متفاوت است، برای این کار در شرکت پیکسار تحقیقات زیادی در باره کالج ها و دانشگاه های کشور انجام دادیم.»

فیلم ماجرای مایک و سالی را در دوران دانشگاه دنبال می کند و از صدای همان بازیگران فیلم اولیه بهره می برد. بیلی کریستال که بعد از یک دهه به شخصیت مایک بر گشته می گوید: «دوباره فیلم قدیمی را نگاه کردم تا مایک و انرژی فوق العاده اش را بخاطر بیاورم، یکی دو قطعه را صداگذاری کردیم و بعد صدای بازیگر دیگر، جان گودمن هم آمد و همه چیز راحت و روان شد.»

فیلم دانشگاه هیولاها بعد از نمایش در چند جشنواره در آمریکای شمالی، طی تابستان بتدریج در سینماهای آمریکا و اروپا اکران می شود.