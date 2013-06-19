مجله مهر : خانم«سکینه پیوندی» 86 ساله مادر حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن روحانی رئیس جمهور منتخب است. او اهل سرخه و ساکن این شهر است. اما به واسطه کهولت سن، بیشتر در کنار دختران و دامادهایش در کوی «فلسطین» شهر سمنان زندگی می کند. به بهانه انتخاب دکتر حسن روحانی، سراغ مادر رئیس جمهور منتخب رفتیم تا از فرزندش برایمان بگوید. آن چه می خوانید گزیده ای از خواندنی ترین حرف های مادر رئیس جمهور منتخب دولت یازدهم است:

5 فرزند دارم که حسن فرزند اول من است وبعد از او صدیقه، طوبا،حسین وآمنه هستند.

«حسن» با همه کارهایی که دارد هروز از طریق تلفن جویای حال من است وبا من صحبت می کند هر چند کوتاه. حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی که خیلی هم مشغول بود، به من زنگ می زد و چندکلام هم که شده با من حال و احوال می کرد.

آخرین باری که پسرم را از نزدیک دیدم، عید نوروز بود. می خواستم بعد از انتخابات هم به دیدنش بروم .اما وضعیت جسمانی به من اجازه نداد وتلفنی به فرزندم تبریک گفتم.

عروسم، خواهرزاده ام هم هست. پسرم وقتی 20 ساله بود با عروسم که آن موقع 14 سالش بود ازدواج کرد.

حسن، بیشتر کودکی اش را با مطالعه و قرآن خواندن می گذراند. درسش هم آن قدر خوب بود که چند سالی را هم جهشی درس خواند. از همان کودکی شیطنت خاصی نداشته وآرام بود.

خطبه عقدازدواج تمام فرزندان و وابستگان نزدیک را دکتر روحانی می خواند.

هر وقت حاج حسن پیش ما می آید همه خانواده در خانه پدری جمع می شوند.

حسن بین همه ورزشها به کوهپیمایی وشنا علاقه بیشتری دارد.

گزارشگر: عصمت و اعظم سالار / عکس: امین نجم الدین