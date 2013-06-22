مجله مهر: روزهای پایانی دولت، شاید بهترین فرصت باشد برای قدردانی رئیس جمهور از کسانی که او را در دولت همراهی کرده اند. روزهایی که به یکباره، چندین نفر «سکه باران» می شوند. 22 خرداد امسال، یکی از همان روزهای سکه باران دولتی ها بود. روزی که محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش، به 12 نفر از وزرا و دولتمردانش «نشان« اعطا کرد. نشان هایی که ازنظر مادی چیزی بین 50 تا 100 سکه برای صاحبانش منفعت دارد و البته مزایای غیرمادی فراوان.

دولتی هایی که یک شبه میلیونر شدند:

22 خرداد سال 92 در مراسم اعطای نشان دولتی به 12 دولتمرد دولت‌های نهم ودهم، رئیس جمهور به این وزرا و دولتمردانش «نشان« داد:

«محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهور نشان خدمت

«علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی نشان سازندگی

«علی اکبر صالحی» وزیر امور خارجه نشان خدمت

«حمیدرضا حاجی بابایی» وزیر آموزش وپرورش نشان تعلیم و تربیت

«رستم قاسمی» وزیر نفت نشان خدمت

«مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان خدمت

«سید شمس الدین حسینی» وزیر امور اقتصاد و دارایی نشان خدمت

«نسرین سلطان خواه» معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نشان خدمت و مدیریت

«بهروز مرادی» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نشان لیاقت و مدیریت

«علی اکبر محرابیان» وزیر اسبق صنایع و دستیار ویژه رئیس جمهور نشان سازندگی

«محمدرضا فرزین» دبیرستاد هدفمندسازی یارانه ها نشان خدمت

احمدی نژاد پیش از این نیز، به این شرح به دولتمردان دیگر نشان هایی داده بود.:

«عبدالرضا شیخ الاسلامی» رئیس دفتر اسبق رئیس جمهور و وزیر سابق کار، رفاه و تعاون، نشان درجه یک خدمت 19 اردیبهشت 92

«اسفندیار رحیم مشایی» نشان درجه یک فرهنگ و هنر 20 اسفند 91

«محمد هاشم غرقی» رییس مركز رسیدگی به شكایات مردمی نهاد ریاست جمهوری نشان دولتی خدمت 24 اردیبهشت 91

«شهریار افندی‌زاده» معاون وزیر راه و رئیس‌ سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، نشان دولتی تلاش برای کاهش تصادفات رانندگی 14 اسفند 91

اما اعطای این نشان ها چه ضوابطی دارد، چه کسانی شایسته دریافت نشان هستند و چه نهادی بر اعطای نشان ها نظارت می کند؟

حساب و کتاب نشان ها:

نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی ‌کشوری هستند که طبق مقررات آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته، اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی، اعطا می‌شود. ‌نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رییس جمهور وقت است. سایر نشانها را رییس جمهور به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت وزیران، اعطا می‌نماید.

این نشان‌ها به ترتیب تقدم عبارتند از:

‌الف - نشانهای عالی که به ترتیب ارجحیت به شرح زیر می‌باشند

انقلاب اسلامی

استقلال

آزادی

جمهوری اسلامی

ب - نشانهای تخصصی که عبارتند از

دانش

پژوهش

لیاقت و مدیریت

عدالت

ج - نشانهای عمومی، که عبارتند از

سازندگی

خدمت

کار و تولید

شجاعت

ایثار

تعلیم و تربیت

فرهنگ و هنر

ادب پارسی

این نشانها در هر سال به ترتیب درجه، به شمار مشخصی از افراد و به پیشنهاد هر یک از وزرا در کمیسیون‌های موضوع مواد 22 تا25 این آیین نامه که با مسئولیت دفتر اعطای نشان‌های دولتی تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. گزارش کمیسیونها پس از تأیید کمیسیون فرهنگی به هیأت دولت تقدیم و نشانها پس از تصویب هیأت ویران اعطا می‌شود..

مطابق ماده 22 آئین نامه اهدای نشان ها، هر نشان با توجه به درجه، معادل ملی به این ترتیب خواهد داشت:

1. نشان عالي استقلال: 200 سكه بهار آزادي

2. نشان عالي آزادي: 200 سكه بهار آزادي

3. نشانهاي تخصصي و عمومي درجه يك : 100 سكه بهار آزادي

4. نشانهاي تخصصي و عمومي درجه دو : 75 سكه بهار آزادي

5. نشانهاي تخصصي و عمومي درجه سه : 50 سكه بهار آزادي

جالب این جاست که مطابق پی نوشت های آئین نامه اهدای نشان، معادل سکه ای نشان ها تا به حال 2 بار تغییر کرده است. بار اول در سال 1373 که تعداد سکه ها به ترتیب 100، 50 و 30 سکه بوده است و بار دیگر در سال 83 که تعداد سکه ها کاهش یافته و به ترتیب به 50 سکه، 30 سکه و 20 سکه رسیده بود. اما در اصلاحیه جدید، دوباره میان سکه ها افزایش یافته است.

ضمن این که غیر از معادل نقدی، این نشان ها مزاياي غير مادي هم به این ترتیب خواهد داشت:

1- شركت در مراسم و آيين هاي رسمي

2- چاپ نام و مشخصات دارندگان نشان در مجموعه هاي ادواري

3- نصب تصوير و لوح يادبود در شهرداري زادگاه يا موسسه و محل خدمت

4- اولويت در برخورداري از فرصت هاي مطالعاتي و دريافت امكانات لازم براي اجراي طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي

محدودیت اعطای سالانه این نشان ها هم مطابق ماده 21 به این شرح است:

1- نشانهاي تخصصي درجه يك براي هر مورد : حداكثر 5 عدد

2- نشانهاي تخصصي درجه دو براي هر مورد: حداكثر 10 عدد

3- نشانهاي تخصصي درجه سه براي هر مورد: حداكثر 15 عدد

4-نشانهاي عمومي درجه يك براي هر مورد: حداكثر 3 عدد

5-نشانهاي عمومي درجه دو براي هر مورد: حداكثر 5 عدد

6- نشانهاي عمومي درجه سه براي هر مورد: حداكثر 7 عدد

یک شب: 120000000 تومان هدیه

اگر معادل ریالی این هدایا را با تقریب قیمت یک میلیون و 200 هزارتومانی برای هرسکه بهار آزادی درنظر بگیریم، هر نشان درجه یک که به دولتمردان و وزرا اهدا شده، حدود 120 میلیون تومان ارزش دارد. با این حساب، این دولتمردان احمدی نژاد، یک شبه از خزانه دولت، 120 میلیون تومان هدیه گرفتند. هدیه ای که البته در دولت های گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در سال 83، «سیدمحمد خاتمی» در روزهای آخر پایان ماموریتش در دولت هشتم، به 15 نفر نشان اهدا کرد.