مجله مهر: مرد گربه نما،شیطان زنده و صدها شکل و شمایل دیگر. اگر تا قبل از این اعتیاد به عمل‌های زیبایی درد برخی کشورها بود و خیلی‌ها با تصور زشت بودن سراغ جراحی‌های مختلف می‌رفتند حالا در کشورهای مختلف تلاش برای زشت کردن و ترسناک شدن در حال گسترش است!

نمونه‌اش مردی با نام مستعار کین توبال است که خودش را با کلی عمل و خالکوبی به شکل شیطان درآورده است. کین توبال برای زشت کردن خود هر چه می‌توانسته هزینه کرده است. با عمل جراحی دو برآمدگی مانند شاخ در دو طرف پیشانی او قرار گرفته‌اند،دو دندان نیش بلندتر از حالت عادی برای خودش دست و پا کرده‌ و چشم‌های قرمزش هم به تازگی حالت مورب پیدا کرده است. قیافه او به شکلی درآمده که بچه‌ها در خیابان از او می‌ترسند. اما او تنها کسی که در دنیا اکنون دست به چنین کارهایی می‌زند نیست. این مرد اصالتا کلمبیایی است و برخی رسانه‌های عربی گفته‌اند رفت و آمدش در خیابان‌های انگلیس در شب ممنوع شده است.

اصطلاح Body modification در حال حاضر برای همین آدمها استفاده می‌شود. آنچه به تغییر بدن مشهور شده مجموعه‌ای از عمل جراحی،خالکوبی و کارهای دیگر است که شخص را به شکل دیگری درآورد. در اکثر موارد وضعیت به طوری پیش می‌رود که این آدمها که مشکلات روانی هم دارند دیگر شخص متفاوتی و غیر قابل شناسایی برای اطرافیان‌شان می‌شوند. عمل‌ها و خالکوبی‌های صورت گرفته روی این افراد طوری است که دیگر بازگشت آنها به شکل عادی تقریباً ممکن است.