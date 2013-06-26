مجله مهر: پروژه مشهور به «هرم» را اکنون بزرگترین توطئه و جاسوسی اطلاعاتی در جهان می‌دانند؛ پروژه‌ای که در آن هر ایمیل،هر اظهار نظر یا پیام خصوصی در فیس بوک،متن چت‌ها،مکالمه با اسکایپ و هزاران نوع اطلاعات دیگر ضبط و شنود شده است.

ادوارد اسنودن عامل افشای این پروژه اکنون در حال فرار برای بازداشت نشدن از سوی نیروهای امنیتی آمریکاست. او را اکنون به خاطر این افشاگری بزرگ تحت تعقیب‌ترین مرد جهان می‌دانند.

دولت آمریکا از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مجددا خواسته است که او را به «بدون تاخیر» به این کشور مسترد کند. پوتین اعلام کرده است اسنودن در محوطه ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. وزارت دادگستری آمریکا این‌ مرد جوان را به جاسوسی و سرقت اسناد محرمانه متهم کرده و گذرنامه او را باطل کرده است. چرا اما اطلاعات این مرد این‌قدر مهم است ؟

خبرنگاران از مسافران فرودگاه مسکو درباره دیدن افشاگر آمریکایی سوال می‌کنند

از سال ۲۰۰۷ همه کاربران سرویس‌های مشهور اینترنتی جهان از جمله گوگل و فیس‌بوک هدف این جاسوسی بوده‌اند. بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا افراد خاصی را در این پروژه در نظر نداشته‌اند بلکه هر آنچه کاربران این سرویس‌ها انجام داده‌اند در دسترس سازمان امنیت ملی آمریکا بوده که یکی از سری‌ترین نهادهای اطلاعاتی این کشور است.

اگر بخواهید دقیق‌تر بدانید بر اساس اطلاعاتی که ادوارد اسنودن افشا کرده اطلاعات زیر از همه کاربران زیر نظر نهادهای اطلاعاتی آمریکا بوده است:

- متن کلیه ایمیل ها در سرویس های فوق مانند ایمیل های یاهو، جیمیل، آمریکن آنلاین، هات میل، ام اس ان ، آدرس گیرنده و فرستنده های ایمیل ها و کلیه فایل های پیوست.

- متن همه چت ها و گفتار های متنی، صوتی و ویدیویی در سرویس هایی مثل یاهو مسنجر، اسکایپ، پال تاک، گوگل‌تاک و …

- کلیه فعالیت ها و معاشرت ها در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در کنار کلمه‌های عبور افراد مورد هدف در شبکه های اجتماعی و سرویس های اعلام شده.

- اطلاعات دقیق تر و بررسی های اطلاعاتی در مورد افراد خاص یا مشکوک

اما همه آنچه تاکنون از بزرگترین جاسوسی جهان منتشر شده تنها ۴ صفحه از فایل ۴۱ صفحه ای است که در اختیار روزنامه گاردین قرارگرفته است. همین ۴ صفحه هم اما خیلی‌ها را شوکه کرده است. پیش از این هرچند گزارش های متعددی در مورد استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت برای ردیابی افراد مورد نظر آمریکا منتشر شده اما اطلاعات فاش شده در گاردین نشان می‌دهد اطلاعات همه کاربران و نه فقط تعداد محدودی افراد مشکوک توسط سازمان امنیت ملی آمریکا ذخیره و بررسی می‌شود.