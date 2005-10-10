گل محمدي كاپيتان ايران برابر كره جنوبي خواهد بود // برانكو ركورددار پيروزي برابر تيمهاي شرق آسياست

به گزارش خبرنگار" مهر" حاشيه هايي خواندني از ديدار روزچهارشنبه تيمهاي ملي ايران وكره جنوبي ازنظرتان مي گذرد:

* ديدارتيم هاي ملي كره جنوبي و ايران ساعت 30/15 دقيقه روزچهارشنبه 20 مهرماه ( به وقت تهران) در ورزشگاه جام جهاني شهرسئول كره جنوبي برگزارمي شود.

* آخرين رويارويي دوتيم به زمان جام ملتهاي آسيا درچين بازمي گردد كه تيم ملي فوتبال كشورمان موفق شد در اين ديداركره جنوبي را با نتيجه جالب 4 بر 3 شكست دهد.

* علي كريمي كه از روز 18 خرداد يعني طي 124 روز ازتيم ملي دوربوده است، درمهرماه سال 1377 براي اولين بار پيراهن تيم ملي فوتبال را برتن كرد ودرروز 28 آذرماه سال 77 درفينال بازيهاي آسيايي 1998 بانكوك مقابل تيم ملي فوتبال كويت نخستين گل ملي خود را به ثمررساند.

* يحيي گل محمدي روزچهارشنبه هفته جاري، با بازوبند كاپيتاني هفتاد وچهارمين بازي خود را براي تيم ملي فوتبال كشورمان انجام خواهد داد. گل محمدي با انجام اين بازي، يك بازي بيشتر ازعلي پروين دركارنامه ديدارهاي ملي خود به ثبت خواهد رساند. درحال حاضرعلي دايي، مهدي مهدوي كيا، علي كريمي، جواد زرينچه، حميد استيلي، كريم باقري و احمدرضا عابدزاده ركورد بيشترين بازيهاي ملي را دراختياردارند.

* برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان براي پانزدهمين باردرطول عمرمربيگري خود براي ايران، به مصاف تيمهاي شرقي فوتبال آسيا مي‌رود. در14 ديدارگذشته اومقابل حريفان كشورهاي شرق وجنوب شرق آسيا با 10 برد، 3 مساوي و يك باخت، 34 گل زده، 9 گل خورده و33 امتيازبدست آورده كه كارنامه قابل توجهي به شمارمي رود.