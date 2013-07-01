رییس کتابخانه مجلس: داوری، عطار فلسفه است نه تاجر سیاست!

سایت «کتابخانه مجلس» نوشت : رییس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نگاه دکتر داوری اردکانی همواره تلاش کرده به نظرات سیاستمداران آغشته نشود، گفت: او وقتی در باب فوتبال نيز سخن مي‌راند، مسأله‌اي عميق را پيش روي ما مي‌گذارد و فیلسوفانه نظر می دهد.

دکتر محمد رجبی، در گفتگو با ستاد خبري جشن هشتاد سالگي «فیلسوف فرهنگ، دكتر رضا داوري اردكاني»، تجليل از اين فيلسوف نام‌آور را تجليل از مقام تفكر و حكمت دانست.

رئيس كتابخانه مجلس با اشاره به اينكه دكتر داوري هم در حوزة تدريس فلسفه و هم پديد آوردن آثار فيلسوفانه‌اي كه به زنده‌ترين مسائل دوران ما، نگاهي ژرف دارد، افزود: بسياري از اهل فلسفه و حكمت نوشتن آثار فلسفي را صرفاً در شرح و توضيح مقولات و مسائل كلاسيك فلسفه محدود مي‌دانند و از كاربرد فلسفه در طرح و حل مسائل اساسي مبتلا به بشر اين دوران ناتوان هستند. لذا، در مورد بسياري از مشكلات اساسي خود كه انتظار گره‌گشايي از اهل فلسفه و حكمت داريم، عادت كرده‌ايم كه تنها اظهارنظرهاي افراد سياسي را شاهد باشيم كه البته گاهي شايد اهل فلسفه هم باشند؛ ولي نظري فيلسوفانه ابراز نمي‌كنند.

به گفته رجبی، اين نقيصه‌اي بزرگ است كه يك فلسفه خوانده اگر در مورد هر موضوع سياسي يا اقتصادي و يا اجتماعي و فرهنگي و هنري سخني بگويد، در آن مقام چندان تفاوتي با ديگر سياستمداران يا اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و اهل فرهنگ و هنر همتراز خود ندارد. در حالي دكتر داوري وقتي در باب فوتبال نيز سخن مي‌راند، مسأله‌اي عميق را پيش روي ما مي‌گذارد و در كندوكاو آن شخصيت بارز يك فيلسوف را بدون فضل‌فروشي‌هاي رايج و استفاده از واژه‌هاي تخصصي فلسفه، آشكار مي‌سازد.

وی گردهمایی سازمان ها و شخصیت های برجسته فلسفه برای تجلیل از مقام علمی داوری را حاکی از تاثیرگذاری اندیشه های در فلسفه معاصر ایران خواند و تصریح کرد: آراء او در باب فلسفه، هنر، ادبيات، سياست، اخلاق، جامعه، تاريخ و هر موضوع ديگري كه در ذيل اين عناوين قرار گيرد، نظير فلسفة اسلامي، فلسفة غرب، شعر، سینما، دانشگاه، تجدد، جوانان، ورزش،

گروههاي عقیدتی، سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران، شخصيت‌هاي تأثيرگذار در دوران گذشته و حال، جملگي عالي و شگفت‌انگيز است و به همين دليل خود اصحاب فلسفه در مراسمي باشكوه او را با عنوان فيلسوف فرهنگ مورد تجليل قرار دادند.

شاگرد دکتر داوری اردکانی با اشاره به برگزاری جشن هشتاد سالگی فیلسوف فرهنگ، گفت: ما نيز به سهم خود در مشاركت با نهادهاي علمي و فرهنگي و اجتماعي كه به اين مهم مبادرت ورزيده‌اند، گام به پيش نهاديم و اميدواريم كه در شناساندن قدر و اعتبار تفكر و متفكران اصيل جامعة خويش توفيق يابيم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته چاپ پي در پي آثار دكتر داوري و خلاقيت شگفت‌انگيز فكري و قلمي او كه چون چشمه‌اي جوشان هر از گاهي اثري بديع را عرضه مي‌دارد، نياز به برگزاري چنين جلساتي را براي اهل نظر منتفي مي‌سازد؛ ولي آشنايي و پندآموزي نسل سازنده‌اي كه نيازمند به الگوهاي متعالي براي رشد و تعالي خویش است، همچنان انگيزة اصلي براي برگزاري پی در پي چنين همايش‌هايي در بزرگداشت چنین کسانی است.

گفتنی است، جشن هشتاد سالگی فیلسوف فرهنگ روز یکشنبه (16 تیر) از ساعت 17 تا 21 به همت کتابخانه مجلس شورای اسلامی و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران(منطقه 2)، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، موسسه کتابشهر ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (نمایندگی تهران) در تالار اجتماعات فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود.