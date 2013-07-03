مرگ در دقیقه 28/ عکس

مجله مهر: یکشنبه 12تیرماه 1367 ایرباس 300 فرودگاه بندرعباس را به مقصد دبی ترک کرد. با 57 کودک 2تا 12 ساله و 42 مسافر خارجی و 110 زن و مرد ایرانی. در همان زمان قایق های تندروی سپاه پاسداران در جنوب قشم با مهاجمان آمریکایی در جدال بودند. ناو امریکایی «وینسنس» که یک ماه قبل از این حادثه از بندر «سن‌دیه‌گو» وارد خلیج‌فارس شده بود، بدون آن که در برنامه باشد، به آب های مرزی ایران نزدیک شد و بهانه ای برای درگیری فراهم کرد. در این درگیری، سپاه پاسداران یکی از هلیکوپترهای امریکایی را هدف قرار داد و منفجر کرد، ناو جنگی آمریکایی اما جواب این حمله را با شکار هواپیمای مسافری ایران داد. اتفاقی که بعدها به عنوان یک خطای غیرعمد از سوی ناخدا ویل راجرز فرمانده ناو معرفی شد و امریکا هیچ اتهامی را رابطه با حمله عمدی به یک هواپیمای غیرنظامی نپذیرفت.

ناخدا راجرز با وجود اشتباهی که در حمله به هواپیمای ایرانی داشت هنگام بازنشستگی مدال افتخار گرفت

ناخدا چه غلطی می کند؟

مدت ها بعد از این حادثه ناخدا راجرز فرمانده یو اس اس وینسنس در یک مصاحبه با شبکه نشنال جئوگرافیک گفت که از نظر او سیگنال های دریافتی برای غیرنظامی و بی خطر دانستن هواپیما کافی نبوده و او به همین دلیل دستور آتش را علیه هواپیمای مسافری ایران صادر کرده است.

اما ناخدا دوم دیوید کارلسون فرمانده یو اس اس اسلایدز در سال 2005 در بازگویی خاطراتش می گوید: «سیگنال های نیروهای نظامی ایران کاملا واضح بود و جایی را برای اشتباه باقی نمی گذاشت. وقتی راجرز اعلام کرد که می خواهد هواپیمای ایرانی را سرنگون کند دوباره مانیتورهای کشتی را چک کردم و دیدم هواپیما دارد اوج می گیرد. به خدمه ام گفتم: معلوم هست راجرز دارد چه غلطی می کند؟»

مسافران و خدمه پرواز شماره 655

غرامت بدون پذیرش اتهام

بعد از وقوع این حادثه دولت آمریکا ۵۵ میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و ۴۰ میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری به عنوان کمک بلاعوض به ایران پرداخت کرد. اما هیچ مسئولیتی درباره این حادثه به عهده نگرفت و هیچ‌کدام از خدمه ناو وینسنس تحت پیگرد قرار نگرفتند. ویل راجرز، فرمانده این ناو هم چند سال بعد هنگام بازنشستگی مدال افتخار گرفت.

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تشییع پیکر کشته شدگان حادثه 12تیر

هر سال برای بزرگداشت این حادثه در حاشیه خلیج فارس مراسم گلباران برگزار می شود

احمد نادعلیان و چند نفر از هنرمندان محیطی در پانزدهمین جشنواره هنر محیطی که در منطقه خلیج فارس برگزار شد، هواپیمای پرواز 655 را شبیه‌سازی کردند