آمریکا؛ عامل هفتمین حادثه مرگبار هوایی جهان

مجله مهر: صنعت هوانوردی حوادث زیادی را تجربه کرده است اما اگر سری به فهرست این حوادث بزنید متوجه می‌شوید تنها ۶ سقوط وجود داشته که آمار تلفات‌شان از حمله به هواپیمای ایرباس ایران بیشتر بوده است. در رده اول سانحه هوايي مربوط به 27 مارس 1977 ميلادي است كه هواپيماي خطوط هوايي «پان آمريكن» پس از لغزش بر روي باند فرودگاه «تنه‌ريف» در جزاير قناري آتش گرفت و بر اثر آن 583 سرنشين آن جان خود را از دست دادند.

دومین حادثه مرگبار مروبط به 12 اوت سال 1985 است؛روزی که هواپيماي بوئينگ 747 خطوط هوايي ژاپن پس از آنكه خلبان تعادل هواپيما را از دست داد، به دامنه كوه برخورد كرد و بر آن آن 520 نفر جان خود را از دست دادند. ۴نفر در این حادثه زنده ماندند.

شلیک موشک هدایت شونده از ناو وینسنس

در حادثه مرگبار سوم تاریخ هوانوردی سانحه برخورد دو هواپیما قرار دارد: پرواز ۷۶۳ عربستان سعودی و پرواز ۱۹۰۷ قزاقزستان. در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ هواپيماي بوئینگ ۷۴۷ عربستان در نزديكي دهلي نو، پايتخت هندوستان با هواپيماي باري قزاقستان برخورد كرد كه طي اين حادثه 349 نفر جان خود را از دست دادند.

سقوط پرواز ۹۸۱ خطوط هوایی ترکیه در حومه پاریس در ۳ مارس ۱۹۷۴ در میان حوادث مرگبار هوایی در رده چهارم قرار دارد. ۳۴۶ نفر در این سقوط کشته شدند. در ۲۳ ژوئن ۱۹۸۵ هم پروزا ۱۸۲ هواپیمایی هند در مسیر مونترال،لندن،دهلی بر فراز اقیانوس اطلس به وسیله یک بمب منفجر شد و ۳۲۹ نفر در سقوط بوئینگ ۷۴۷ کشته شدند. ششمین سانحه مرگبار هوایی مربوط به هواپیمایی عربستان سعودی است. در این سانحه هواپیمایی که از ریاض عازم جده بود مدت کوتاهی پس از بلند شدن از باند پرواز آتش گرفت و در ۱۹ آگوست ۱۹۸۰ در تلاش برای فرود اضطراری در مجموع ۳۰۱ نفر کشته شدند.

در هیچکدام از ۶ حادثه مرگبار هوایی اما هیچ هواپیمایی با موشک هدف قرار نگرفته است. پرواز ایرباس هواپیمایی ایران که عازم دوبی بود با کشته شدن ۲۹۰ نفر در تاریخ هوانوردی هفتمین مورد از مرگبار است اما کسی فراموش نمی‌کند که این هواپیما نه دچار نقض فنی بوده و سانحه‌ای هوایی برای آن رخ داده است. آمریکایی‌ها هر ادعایی کنند در نهایت عامل رقم زدن مرگبارترین حادثه هوایی جهان با شلیک موشک هدایت شونده بوده‌اند.

فرانک سی کارلوچی، وزیر دفاع وقت آمریکا به همراه . ویلیام جی کرو جی‌آر، رئیس ستاد مشترک وقت ارتش این کشور

در مقابل سوال‌های خبرنگاران پس از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافر‌بری ایران.