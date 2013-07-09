خبرآنلاین می‌نویسد:

گرچه این مفهوم با خانواده متفاوت است اما مخصوصا در کشورهای آسیایی این دو مفهوم بر هم تقریبا منطبق هستند. در کشورهای اروپایی تعداد خانوار مفهوم سنتی خانواده بسیار متفاوت است و زندگی دو فرد زیر یک سقف لزوما به معنای ازدواج و فرزند آوری نیست. در این کشورها بعد خانوار بسیار پایین است در عوض در کشورهای آسیایی خانوار ابعاد گسترده تری دارد.

کشورهای زیر داری بالاترین تعداد افراد در خانوار هستند.

ردیف کشور بعد خانوار تعداد خانوار 1 عراق 7.7 4328572 2 گینه 7.5 216266 3 پاکستان 6.8 27000290 4 یمن 6.7 3660746 5 جزایر سلیمان 6.3 89047 6 اردن 6.2 1042032 7 بحرین 5.9 209249 8 فیجی 5.8 147937 9 سودان 5.8 6545517 10 هند 5.4 224179550

وضعیت ایران

کشور بعد خانوار1390 بعد خانوار1385 بعد خانوار1375 تعداد خانوار1390 ایران 3.6 4 4.4 20704000

کشورهای اروپایی زیر دارای کمترین بعد خانوار هستند.