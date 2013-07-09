خبرآنلاین مینویسد:
گرچه این مفهوم با خانواده متفاوت است اما مخصوصا در کشورهای آسیایی این دو مفهوم بر هم تقریبا منطبق هستند. در کشورهای اروپایی تعداد خانوار مفهوم سنتی خانواده بسیار متفاوت است و زندگی دو فرد زیر یک سقف لزوما به معنای ازدواج و فرزند آوری نیست. در این کشورها بعد خانوار بسیار پایین است در عوض در کشورهای آسیایی خانوار ابعاد گسترده تری دارد.
کشورهای زیر داری بالاترین تعداد افراد در خانوار هستند.
|ردیف
|کشور
|بعد خانوار
|تعداد خانوار
|1
|عراق
|7.7
|4328572
|2
|گینه
|7.5
|216266
|3
|پاکستان
|6.8
|27000290
|4
|یمن
|6.7
|3660746
|5
|جزایر سلیمان
|6.3
|89047
|6
|اردن
|6.2
|1042032
|7
|بحرین
|5.9
|209249
|8
|فیجی
|5.8
|147937
|9
|سودان
|5.8
|6545517
|10
|هند
|5.4
|224179550
وضعیت ایران
|کشور
|بعد خانوار1390
|بعد خانوار1385
|بعد خانوار1375
|تعداد خانوار1390
|ایران
|3.6
|4
|4.4
|20704000
کشورهای اروپایی زیر دارای کمترین بعد خانوار هستند.
|ردیف
|کشور
|بعد خانوار
|تعداد خانوار
|1
|سوئد
|2.1
|4554000
|2
|آلمان
|2.2
|40076000
|3
|نروژ
|2.2
|2143000
|4
|دانمارک
|2.2
|2547000
|5
|هلند
|2.3
|7243000
|6
|سوئیس
|2.3
|3363000
|7
|انگلیس
|2.4
|25691000
|8
|بلژیک
|2.4
|4575950
|9
|اتریش
|2.5
|3566490
|10
|فنلاند
|2.5
|2499500
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