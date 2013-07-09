عادت غذایی عجیب بن لادن برای رفع خستگی

مجله مهر: پس از حمله نیروهای آمریکا در ۲ می سال ۲۰۱۱ به مخفیگاه بن لادن،پارلمان پاکستان دستور تشکیل کمیته تحقیق مستقلی را داد که اکنون نتایج آن مشخص شده است. در این گزارش

به شدت از سرویس‌های اطلاعاتی و ارتش پاکستان و قصور آنها انتقاد شده و حمله نیروهای ویژه آمریکا به اقامتگاه بن لادن یک «اعلام جنگ» توصیف شده است.

در این گزارش آمده است که به خاطر ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان بن لادن می‌توانسته بدون مشکل پس از ۱۱ سپتامبر بین ۶ نقطه برای مخفی شدن خود جابجا شود. همچنین این مسئله مطرح شده که احتمالاً مقام‌های از دولت و سازمان اطلاعاتی پاکستان بن لادن را در مخفی شدن کمک می‌کردند.

کلاه گاوچرانی بن لادن

به گفته بستگان بن لادن او مال و اموال کمی داشته و در زمان آمدن به آخرین مخفیگاه خود تنها ۳ لباس تابستانی و سه لباس گرم همراه داشته است. در این میان اما آنچه نظرها را به خود جلب کرده است کلاه گاوچرانی بن لادن بوده است. گفته می‌شود رهبر القاعده زمانی که برای هواخوری به حیاط می‌آمده از این کلاه برای جلوگیری از شناسایی به وسیله تصاویر هوایی و گشتزنی هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کرده است.

تخلف سرعت غیر مجاز

در گزارش کمیسیون تحقیق به نقل از مریم،همسر یکی از مشاوران ارشد بن لادن آمده است که رهبر سابق القاعده یک بار در مسیر حرکت به بازار به خاطر سرعت غیرمجاز از سوی پلیس متوقف شده است. همراهان بن لادن اما توانسته‌اند ماجرا را حل و فصل کنند. در گزارش اما مشخص نشده که ماموران پلیس رشوه دریافت کرده‌اند یا نتوانسته‌اند بن لادن را شناسایی کنند.

تدریس و نظارت بر نوه‌ها

بن لادن که تعدادی از بزرگترین عملیات‌های تروریستی جهان را هدایت کرده بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق پاکستان در خانه به نوه‌هایش درس می‌داده و بر بازی و وقت آنها نظارت داشته است.

بن لادن همچنین به کاشت سبزیجات در باغچه خانه علاقه داشته و بین نوه‌هایش برای بهترین شخم زدن باغچه مسابقه برگزار می‌کرده است.

شکلات فقط با سیب

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بن لادن زمانی که کشته شد حال و احوال جسمی مناسبی نداشته است. گفته می‌شود او دچار نارسایی کلیه بوده و حتی در زمان فرارش عمل پیوند کلیه انجام داده است. در گزارش دولت پاکستان آمده بن لادن هر وقت احساس کسالت و خستگی می‌کرده است شکلات با سیب را به هر غذای دیگری ترجیح می‌داده است.

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