مجله مهر: نمایشگاه مجموعه عکس های تاریخ تمدن جهان در لبنان با نام «هلیوپولیس»روز گذشته با حضور دکتر صادق خرازی ( دیپلمات ارشد و کلکسیونر آثارهنری)، افتخار حسین عارف( رئیس مؤسسه فرهنگی اکو)، سید احمد محیططباطبائی( منتقد و پژوهشگر هنرومعماری) و چهرهای فرهنگی و هنری درفرهنگسرای ابن سینا افتتاح شد.

این مجموعه عکس ها گلچین عکس هایی از تاریخی ترین نقطه جهان ( بعلبک وبیبلوس) است که برای اولین بار توسط معصومه جوادی نسب عکاس ایرانی درلبنان تهیه شده و مورد تقدیر وزیر فرهنگ لبنان قرار گرفته است.

در این مراسم هدیه سفارت لبنان با حضور دکتر حداد عادل به حجت الله نصرتی ( رئیس فرهنگسرای ابن سینا برای تلاش در راستای راه اندازی این نمایشگاه تاریخی و انتشار کتاب تاریخ تمدن) و همچنین به عکاس این مجموعه اهداء شد.

این نمایشگاه عکس در گالری ابن سینا تا پایان این هفته دائر است..علاقه مندان می توانند برای بازدید از مجموعه عکس ها و تهیه کتاب به گالری ابن سینا واقع در شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن سینا مراجعه کنند.