مجله مهر: «تالار وحدت» تهران دیشب میزبان ضیافت افطار وزیر ارشاد و هنرمندان بود. ضیافتی که البته جهت لنز دوربین ها را به یک سوژه خاص معطوف کرد. «فرزاد جمشیدی» مجری نام آشنای تلویزیون به همراه همسرش یکی از مهمانان این ضیافت بود. آن هم درست یک سال پس از حاشیه هایی که زندگی خصوصی او را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت به انتشار نامه کناره گیری اش از اجرا در تلویزیون انجامید.

شروع یک حاشیه

تیرماه 91 بود که ماهنامه «همشهری آیه» گفت و گویی خانوادگی با مجری نام آشنای سحرهای ماه مبارک رمضان منتشر کرد.

روی جلد این ماهنامه هم به عکس خانوادگی این مجری اختصاص یافته بود و البته حاشیه های خبرساز برای مجری نام آشنا نیز از همان عکس جلد شروع شد و با شکایت یک شاکی خصوصی به استناد همان عکس، زندگی و کار فرزاد جمشیدی را به شدت تحت تاثیر قرارداد. این شاکی ادعاهایی مبنی بر ازتباط با این مجری مطرح کرده بود که زندگی خانوادگی او را به شدت به حاشیه برد.تا آنجا که 29 خرداد 92، جمشیدی با انتشار نامه ای پرکنایه، از دنیای اجرا خداحافظی کرد. جمشیدی در بخشی از نامه اش نوشته بود:«در این یک سال که بر من به اندازه‌ یک عمر گذشت، تیر گمانه‌زنی مردمی که اسیر امواج ملتهب فضاهای مجازی قرار گرفته بودند، بسیار به سویم پرتاب شد. در فرودست آن مرتبه‌ اوج و عرفان سحرگاهان رمضان، مثل دامنه‌های کوهسار زندگی‌ام، آشغال دروغ، بسیار ریختند. محیط زیست پاک رمضانی من و مردم را آلودند و میزان آلاینده‌های مورد رضایت شیطان و دشمنان را به حداکثر خود رساندند.»

شب خوش تالار وحدت

تیرماه 92 اما طعم دیگری برای مجری نام آشنای تلویزیون داشت. تالار وحدت و ضیافت افطار وزیر ارشاد با هنرمندان، جایی بود که دوربین ها دوباره «فرزاد جمشیدی خندان همراه با همسرش» را شکار کردند. عکس هایی که به سرعت توسط سایت های مختلف منتشر شد تا مجری سابق تلویزیون، روزگار جدیدی را پس از یکسال بگذراند.

عکس هایی که باید ببینیم می تواند پایانی باشد بر همه خبرسازی هایی که این مجری سابق تلویزیون را دستخوش حاشیه های فراوان کرده بود؟