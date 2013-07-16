ده صحنه سینمایی که هرگز نوشته نشده بودند

مجله مهر- البته بسیاری از کارگردانان سینما این شیوه را قبول نداشته و تنها متکی فیلمنامه کامل خود پیش می روند در عوض خیلی از فیلم های مهم تاریخ سینما اساسا فیلمتامه ای کامل در ابتدای فیلمبرداری نداشته اند که از مهم ترین آن ها می توان به فیلم هایی چون " انی هال" و " آرواره" اشاره کرد.

در این گزارش برخی از سکانس های ماندگار تاریخ سینما را که با بداهه پردازی بازیگران و کارگردانان خلق شده اند مرور می کنیم.

1- پدرخوانده: در یکی از سکانس های این فیلم ، زمانی که مارلون براندو در دفتر خود درباره احترام یه اعضای خانواده صحبت می کند، گربه ای را در دست گرفته و نوازش می کند. درواقع اساسا در این صحنه گربه ای پیش بینی نشده و براندو قبل از فیلمبرداری ، این گربه در پشت صحنه دیده و با توافق با کاپولا جلوی دوربین می آورد.

2- در فیلم "پلیس آهنی" که در سال 1998 توسط "پل ورهوفن" ساخته شد، صحنه ای وجود دارد که در آن پلیس آهنی با دهانی پر از خون در دفتر پلیس بر روی کاغذ اظهارات تف کرده و می گوید "تلفن لعنتی من کجاست؟" . در واقع این اتفاق و دیالوگ تنها دقایقی قبل از فیلمبرداری با بحث میان "کرت وود اسمیت" و ورهوفن به وجود می آید و اساسا در ذهن نویسنده فیلمنامه جای نداشته است.

3- در فیلم " زن زیبا" ساخته " گری مارشال" که در سال 1990 ساخته شده است "ریچارد گیر " قصد دارد تا الماسی را به نشانه علاقه به دختر فیلم با بازی "جولیا رابرتز" تقدیم کند که در اقدامی بدهه پردازانه قبل از لمس جواهر توسط رابرتز خیلی سریع جعبه هدیه را قاپ زده و می بندد تا او را بیشتر غافلگیر کند. گیر این اتفاق را از هنر خلاقه بداهه پردازانه خود می داند.

4- در فیلم "جان مالکوویچ بودن" ساخته سال 1994، مالکوویچ در جاد های قدم می زند و خودرویی به سرعت از کنارش رد می شود و مردی از پنجره ماشین بیرون آمده و فریاد می زند که "هی مالکوویچ، سریع فکر کن" که اساسا جزو برنامه های فیلمنامه نبوده، اما اسپایک جونز، کارگردان فیلم، از این سکانس راضی بود و در تدوین نهایی فیلمش این اتفاق تصادفی را به فیلم افزود.

5- در فیلم "شوالیه تاریکی" ساخته کریستوفر نولان در صحنه ای که قرار بود "هیث لجر" بازیگر نقش جوکر پس از اتفجرا بیمارسات در خیابان راه برود و بی توقف جلوی اتوبوس مدرسه را بگیرد، وی در اقدامی خلاقانه توقف کرد و به سبک جوکر در خیابان به شکل نامنظم حرکت کرد و اتفاقا از صحنه های به یاد ماندنی این فیلم شد.

6- در فیلم "توتسی" ساخته سیدنی پولاک، بیل مورای ناگهان در میان صحنه مهمانی ضروری می بیند تا به عنوان یک نویسنده مشتاق، شخصیتی که در این فیلم دارد، شروع به صحبت کند، در حالی که برای وی در این صحنه اساسا متنی نوشته نشده بود.

7- در پایان فیلم " دکتر استرنج لا" پیتر سلرز که باید نقش این دانشمند را نشسته بر روی ویلچر بازی می کرد تصمیم گرفت تا یکباره از چرخ بلند شود و فریاد بزند " پدر نگاه کن من راه می روم." در تدوین نهایی البته کوبریک بسیاری از صحنه ها را تغییر داد و این صحنه البته در برخی نسخه های استرنج لاو قابل مشاهده است.

8- نجات سرجوخه رایان: در این فیلم اسپیلبرگ در صحنه ای که " مت دیمون و تام هنکس در کنار هم داستان هایی از گذشته خو درا بیان می کنند، داستان هایی که هیچ کدام در فیلمنامه اسپیلبرگ نبود و به خلاقیت بازیگران وارد این سکانس ها شده است.

9- در فیلم " درخشش" کوبریک در صحنه ای که نیکلسن برای کشتن فرزندانش و همسرش با تبر در را ریز ریز می کند وسر را از میان در نشان می دهد جمله ای را بر زبان می آرود که در آن زمان توسط جک ماهون در یک نمایش محبوب گفته می شد و آن این بود که "جانی اینجاست" که البته کوبریک به احترام درخشش نیکلسن آن را در نسخه نهایی حذف نکرد.

10-در صحنه ای از فیلم "کابوی نیمه شب" گروه فیلمبردای مشغول کار بودند که یک تاکسی بی توجه به بسته بودن خیابان به یکباره از میان صحنه می گذرد و البته با واکنش هافمن که بر روی ماشین می کوبد رو به رو می شود وجالب این جاست که کارگردان یعنی "جان شلسینگر" این صحنه را در نسخه نهایی حفظ می کند.

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