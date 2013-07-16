رئیس جمهور گفت چشم ،اما عمل نکرد

مجله مهر: امروز سالروز تولد مردی از تئاتر است که قدم های محکمی را در این هنر برداشته و به قطع فردی که برای بسیاری از تئاتری ها پدری کرده و خانواده وی نیز در این عرصه هم پای وی آمده اند. داوود رشیدی امروز شمع های تولد 80 سالگی اش را خاموش می کند. چشم داشتی برای خود ندارد اما تئاتر حرف دیگری است. شاید امروز بهترین هدیه برای وی این است که بگویند بسیاری از مشکلات مالی تئاتری ها حل شده است. 12 بهمن سال گذشته وقتی وی در تالار وحدت به روی صحنه آمد و از بودجه ای سخن گفت که بسیار محدود است، بودجه ای که کفاف معیشت خانواده بزرگ تئاتر را نمی دهد. رشیدی در بخشی از یادداشت خود که خطاب به محمود احمدی نژاد قرائت می کرد، تئاتر را هنری اندیشه ساز و انسان ساز دانست و گفت: متاسفانه بودجه هنرمندان تئاتر به نسبت هنرمندان سینما و تلویزیون بسیار ناچیز است و به هیچ وجه این دستمزدها پاسخگوی نیاز آنها نیست. از حداقل انتظارات ما اختصاص ردیف بودجه مستقل برای تئاتر کشور است. از مسئولین می خواهیم به دیدن تئاتر بروند تا از نزدیک با مشکلات هنرمندان آن آشنا شوند.

دکتر محمود احمدی نژاد؛ ریاست محترم جمهوری وقتی این سخنان را شنید گفت: چَشم. اما اینکه چقدر این چشم جامه عمل پوشید سوالی است که در روز تولد داوود رشیدی از همسر وی احترام برومند پرسیده ایم که او اینگونه پاسخ داد:



خانم برومند اول تبریک بایت تولد همسر گرامیتان هستند بتوانیم از ایشان سوالی بپرسیم؟



سلام، ممنون هستم اما فعلاً اینجا نیستند اگر چیزی هست بفرمایید من پاسخ می دهم.

خانم برومند خاطرتان هست بهمن سال گذشته آقای رشیدی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان درخواستی را از رئیس جمهوری داشتند؟



بله، آقای رشیدی در مراسم پایانی جشنواره تئاتر فجر درخواستی را مطرح کرد که دغدغه همه اهالی تئاتر است، بودجه تئاتر ناچیز است و باید مسئولان توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.



نتیجه چه شد آیا اطلاع دارید؟



ما تا کنون به صورت مستقیم جوابی را از سوی نهاد ریاست جمهوری دریافت نکرده ایم، به هر حال داوود رشیدی از طرف همه تئاتری ها این نامه را به رئیس جمهور تقدیم کرد و ما هم همچون افراد دیگر امیدواریم که این درخواست ها در زمانی که مسئولان مشغول اختصاص بودجه به تئاتر هستند لحاظ شود.

امیدوارم هدیه تولدشان همین باشد



ممنونم



امشب هم برایشان تولد گرفتیم تشریف بیاورید

حتماً باعث افتخار است

یادآور می شود در بخش هایی از نامه داود رشیدی به احمدی نژاد آمده است: تئاتر هنر اندیشه است و هنر انسان ساز. به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی مخاطبین تئاتر افزایش پیدا کرده اند. بودجه تئاتر بسیار محدود است و نیاز به تقویت دارد. حمایت های مادی و معنوی از تئاتر محدود به تهران نیست و مستلزم حمایت های بیشتری از بودجه های معمول است.

گفتگو / شیما عسگری

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