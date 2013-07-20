مجله مهر: تجدید خاطره با نسل طلایی فوتبال ایران. ساعت 22 امشب قرار است پس از 15 سال تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98 در دیداری نمادین مقابل ملی پوشان فعلی فوتبال ایران یا به عبارت بهتر «تیم ملی ایران در جام جهانی 2014» قرار بگیرد. دیداری که با پیشنهاد رئیس جمهور و در آخرین روزهای کاری احمدی نژاد برگزار خواهد شد. دیداری که البته احتمالا غایبان سرشناسی هم خواهد داشت.

چند وقت پیش احمدی نژاد در دیدار با ملی پوشان فوتبال ایران، پیشنهاد برگزاری چنین دیدار دوستانه ای را داد و حتی گفت حاضر است خودش هم در این مسابقه به میدان برود. پیشنهادی که به فاصله چند هفته عملی شد تا ساعت 22 امشب، احمدی نژاد را با لباس تیم منتخب 98 و در زمین چمن استادیوم آزادی ببینیم.

احمدی نژاد که پیش از این هم علاقه خود را به فوتبال نشان داده بود و حتی در یکی از اردوهای تیم ملی قبل از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010، پا به توپ هم شده بود و چند پنالتی هم زده بود، حالا دوباره لباس و شورت ورزشی به تن می کند تا در آرین روزهای کاری دولت دهم بار دیگر علاقه خود را به فوتبال نشان دهد. آن هم با همبازی شدن با نسل طلایی 98 . هرچند حضور چندنفر ازستاره های آن تیم در دیدار امشب تقریبا منتفی به نظر می رسد.

به دنبال ستاره های 98

آن طور که دبیر فدراسیون فوتبال گفته برای بازی امشب، این بازیکنان تیم 98 دعوت شده اند : «احمدرضا عابدزاده، نیما نکیسا، پرویز برومند، علی دایی، مهدی پاشازاده، محمد خاکپور، نادر محمدخانی، جواد زرینچه، مهدی مهدوی کیا، بهنام سراج، علیرضا منصوریان، حمید استیلی، مهرداد میناوند، ستار همدانی، علی لطیفی، کریم باقری، خداداد عزیزی، سیروس دین محمدی، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، علی اکبراستاد اسدی و رضا شاهرودی»

جمعی که احتمالا بزرگترین ستاره های خود را امشب به همراه نخواهد داشت.

احمدرضا عابدزاده: عقاب در ینگه دنیاست

احمدرضا عابدزاده را شاید بتوان یکی از بزرگترین غایبان این بازی نمادین دانشت. عابدزاده مدت هاست که درامریکا به سر می برد و آنجا مربی دروازه بان های یک تیم باشگاهی است. هرچند پسرش «امیر» این روزها یکی از دروازه بان های پرسپولیس است. اما حضور سنگربان شماره یک تیم ملی در سال 98 که درخشش خیره کننده او مقابل استرالیا و امریکا در تاریخ فوتبال ایران ثبت شده است، می توانست به جذابیت های این بازی بیفزاید.

محمد خاکپور : غیبت ابزاری

خاکپور هم از جمله فوتبالیستهای تیم ملی 98 است که میان ایران و امریکا در تردد است. خاکپور که سابقه سرمربیگری «استیل آذین» را هم در کارنامه دارد، در گفتگو با روزنامه 90 عنوان کرده که با وجودی که در تهران به سر می برد، اما یه یک دلیل قصد شرکت در این مسابقه نمادین را ندارد:«به خاطر اينكه دوست ندارم از من استفاده ابزاري شود به محل انجام اين ديدار نخواهم رفت.»

نادر محمدخانی: ساکن انگلستان

مدافع مستحکم سال های قبل تیم ملی که بازوبند کاپیتانی تیم ملی را هم بربازو می بست، از غایبان قطعی دیدار امشب است. محمدخانی سالهاست ساکن انگلستان است و فقط چندسال پیش در یک دیدار خیریه به نفع زلزله زدگان بم در ترکیب تیم 98 به میدان رفته است.

علی دایی: مشترک مورد نظر در دسترس نیست

آن طور که یک روزنامه ورزشی خبرداده، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و آقای گل دنیا هم به احتمال زیاد از غایبان بزرگ بازی امشب خواهد بود. این روزنامه خبرداده که علی دایی از دسترس خارج شده تا احتمال غیبتش در بازی امشب، بیش از پیش باشد. هرچند سابقه عقاید سیاسی علی دایی و طعنه های گاه و بیگاهش به دولت و ماجراهای حاشیه ساز اخراجش از سرمربیگری تیم ملی در انتخابی 98 هم به این احتمال دامن می زند. ضمن این که شنیده ها خبر از حضور علی دایی در افطاری یکی از مقامات قضایی دارد تا موضوع حضورش در این دیدار نمادین را تقریبا منتفی کند. آیا امشب دایی هم تیمی احمدی نژاد خواهد شد؟

خداداد عزیزی: بیایم که به ما بخندند؟

غزال تیزپای تیم ملی، زبان تند و تیزی هم دارد. «خداداد عزیزی» این بار هم رک و راست، از غیبتش در این بازی نمادین گفته است. او در گفتگو با سایت گل گفته:«من با آقای نبی رابطه خیلی خوبی دارم با من تماس گرفت باور کنید خجالت کشیدم جواب دهم.بعداعلی منصوریان زنگ زد گفت خداداد بیا دیگر آقای نبی هم از دست تو ناراحت است گفتم (با خنده)علی بیایم که به شکم ما بخندند ما خودمان به همه می خندیم.» خداداد البته فلسفه نمادین بودن این بازی را هم زیر سئوال برده :«چه نمادینی؟ اگر نمادین است بازی ما را باید با منتخب 94 یا 90 یا اصلاً نه با منتخب 2002 برگزار می کردند نه 2014 این چه نمادینی است که همه بازیکنان ما روی هم 15 دقیقه هم نمی توانند بازی کنند حالا باز اگر در زمین سالن بود بهتر بود نه اینکه در زمین بزرگ آن هم با بچه های اماده و سرحال 2014... در ضمن من مشهد کار هم دارم و باید بمانم.»

کدام 98 به میدان می آید؟

با وجود گذشت 15 سال از دوره بازی تیم 98، آنها سالهاست که جمع خود را حفظ کرده اند و در مابقه های خیریه و جام های مختلف، بازی می کنند. ازجمله انها حضور این تیم در جام «ستارگان» است که امال چهارمین دوره اش را برگزار می کند و اتفاقا بازیکنانی همچون خداداد عزیزی در آن تیم حضور فعالی دارند. این شب ها بازیکنانی همچون رضاشاهرودی،مهرداد میناوند، اکبراستاداسدی، علیرضا اکبرپور، نیما نکیسا، افشین پیروانی و سیروس دین محمدی در قالب تیم «98» در جام ستارگان حضور دارند و بازی می کنند. بازی هایی که البته در زمینی به مراتب کوچک تر از زمین استادیوم آزادی برگزار می شود.

باید منتظر ماند و تا ساعت 22 امشب صبر کرد تا همبازیان محمود احمدی نژاد در بازی نمادین امشب را دید. آیا ستاره های 98، همبازی رئیس دولت دهم می شوند؟