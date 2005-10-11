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۱۹ مهر ۱۳۸۴، ۸:۵۳

در گفت و گو با مهر

كزازي : خواست قدماي ادب در شعرهاي قلندرانه ، بي ارج شمردن رفتارهاي آييني نبوده است

كزازي : خواست قدماي ادب در شعرهاي قلندرانه ، بي ارج شمردن رفتارهاي آييني نبوده است

دكتر ميرجلال الدين كزازي - نويسنده ، پژوهشگر و استاد دانشگاه ، گفت : كاركرد روزه در ادب پارسي را از نگاهي فراخ و كلان به دو گونه مي توان ديد ، يكي كاركرد در ادب اندوزي و آموختاري كه كاردكرد آييني است ، و ديگري كاركرد نهان گرايانه و نماد شناختي .

 




اين نويسنده  و پژوهشگر ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در بخش كاركرد روزه در ادب اندوزي و آموختاري - كه كاركرد آييني است - سروده هاي شاعراني مانند سعدي ، از فرارسيدن ماه روزه  به  شادكامي ونويد و از فرجام آن را با درد و دريغ توام دانسته اند . 

دكتر ميرجلال الدين كزازي خاطرنشان ساخت :  درمورد كاركرد ديگر روزه  ، مي توان گفت كه كاركرد نهان گرايانه و نماد شناختي است و آن را بيشتر درسروده هايي كه گاهي قلندرانه هم خوانده شده است ،  مي بينيم ، مانند پاره اي از غزلهاي خواجه شيرازكه در آنها به وارونگي از اين كه ماه روزه به فرجام آمده است ، با شادماني سخن گفته شده است . 

وي در ادامه ياد آور شد : نكته اي بنيادين در اين ميان است ، اين دست شادماني ، كاركردي نمادين دارد ، اين سخنوران به راستي از فرجام ماه روزه شادمان نيستند و اين برخورد و كاركرد به شيوه سخنوري و زبان ويژه و رمزي اين سخنوران بر مي گردد ، چون آنان بيشتر به اندرونه رفتارهاي ديني و باورها مي نگرند .

اين نويسنده درپايان گفت و گو با مهر ،  تصريح كرد : آنها مي خواهند بگويند كه بايد به آنچه از اينگونه رفتارها به راستي در نظر است پرداخت ، پوسته و پيكره چندان كار ساز نيست ، به سخن ديگر آنان بدين شيوه مي خواستند با پارسايي دين يا زهد ريايي كه در برون و پيكره ظاهر نهادينه شده است را بزدايند وگرنه به راستي خواست آنان اين نبوده است كه رفتارهاي آييني را بي ارج بشمارند .
کد مطلب 239908

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