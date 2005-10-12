11راهكار مركز پژوهشهاي مجلس براي جلوگيري از ورشكستگي كارخانجات روغن كشي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، چنانچه دولت خواهان تحقق اهداف كمي و كيفي خود در راستاي امنيت غذايي و خودكفايي در كالاي اساسي روغن نباتي و نيز توسعه كاشت دانه هاي روغني و پنبه باشد، ضروري است كه سياست هاي حمايتي خود را از كارخانجات توليد روغن نباتي و به ويژه قيمت پنبه دانه تقويت نمايد كه در اين راستا مركزپژوهشهاي مجلس راهكارهاي پيشنهادي را ارايه داده است.

بر اساس اين گزارش، تمديد يا واگذاري اعتبارات جديد با نرخ بهره پايين به كارخانجات روغن كشي از پنبه دانه كه در خطر ورشكستگي مي باشند از جمله پيشنهادهاي مركز پژوهشها است كه در اين خصوص ذكر شده است ورشكستگي اين كارخانجات آثار اقتصادي و اجتماعي براي سهامداران و كارگران در پي دارد.

در اين گزارش آمده است: مجوز واردات پنبه دانه به كارخانجات روغن كشي ديگر راهكار است تا بتوانند اقدام به توليد بيشترنموده و از ظرفيت هاي خالي استفاده كنند.

همچنين پرداخت يارانه منظور شده در سال 82 و براي سال هاي بعد به كارخانجات روغن كشي و امكان صادرات روغن نباتي كارخانجات روغن كشي پنبه دانه به خارج براي پرداخت بدهي هاي خود، تشويق زارعين به كشت پنبه با خريد عادلانه ( قيمت گذاري مناسب) براي تامين پنبه داخلي از جمله اين راهكارهاي پيشنهادي مي باشد.

به پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس ، خريد روغن نباتي توسط دولت از كارخانجات روغن كشي از پنبه دانه كه در خطر ورشكستگي قرار دارند و توزيع آن با كالا برگ به مردم ، خريد كنجاله از كارخانجات روغن كشي از پنبه دانه با قيمت مناسب بايد صورت گيرد.

تشويق و پرداخت اعتبارات با بهره پايين در جهت تبديل كارخانجات پرس ( روغن كشي پنبه دانه) به روغن كشي از حلال اكستراسيون ( روغن كشي از دانه هاي روغني ديگر)، جلوگيري از واردات روغن خام از خارج و تكيه بر واردات دانه هاي روغني مورد نيازكارخانجات و نيز عدم صدورمجوزبراي واردات كنجاله بيش از نياز دامداري ها و محاسبه نممودن كنجاله توليد داخلي نيز از ديگر پشنهادهاي اين مركز مي باشد.

در اين گزارش ذكر شده است: البته لازم به ذكر است كه كارخانجات روغن كشي از پنبه دانه بايد مكلف به خريد پنبه دانه داخلي با قيمت هاي تعيين شده باشند، در غير اين صورت ضرر و زيان متوجه دولت و كشاورزان و بالاخص عدم موفقيت طرح هاي توسعه اي توليد دانه هاي روغني در كشور مي شود كه نتيجه آن مي تواند ادامه روند وابستگي كشور به واردات روغن نباتي ، روغن خام، دانه هاي روغني و كنجاله باشد.