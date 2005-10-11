حمله به خودروي حامل وزير كشور عراق/ كشته و زخمي شدن 86 تن در بعقوبه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، به دنبال انفجار يك خوردوري بمبگذاري شده دربازاري درتلعفر دستكم 37 تن كشته و 49 تن ديگر زخمي شدند.

رئيس پليس شهر تلعفر اعلام كرد يك فرد انتحاري خودروي بمبگذاري شده اي را در مركز بازار منفجر كرد.

شهرتلعفر واقع در450 كيلومتري شمال غرب بغداد شاهد حملات انتحاري بوده زيادي است آخرين اين حملات در(28 ماه گذشته) به وقوع پيوست كه 5 كشته و 53 زخمي برجاي گذاشت . حمله مذكور را گروه تروريستي القاعده برعهده گرفت.

خبرديگر ازبغداد اينكه درپي انفجاريك خودروي بمبگذاري شده درمنطقه عامريه درغرب بغداد 7 عراقي از جمله 5 سرباز و 2 غيرنظامي كشته شدند. اين حمله همچنين 4 زخمي نيز برجاي گذاشت.

شبكه تلويزيوني العالم نيز با پخش خبر فوري از مورد هدف قرارگرفتن خودروي حامل "بيان باقرجبر صولاغ" وزير كشورعراق خبرداد.

اين حمله كه در منطقه الدوره به وقوع پيوست كه منجر به زخمي شدن دو تن ازمحافظان وي شد.

از شهرسليمانيه نيزخبر مي رسد درپي تيراندازي نظاميان آمريكايي به خودرويي در اين شهر 2 تن از شهروندان عراقي كشته شدند.

همچنين درپي انتشارخبري مبني بر مورد هدف قرارگرفتن اعضاي اتحاديه عرب ، اين اتحاديه دربيانه اي اعلام كرد هيات اعزامي اين اتحاديه درحال حاضر به رياست "احمد بن حلي" مشاور"عمرو موسي" دبيركل اين اتحاديه درحال حاضر با سلامتي كامل در بغداد به سر مي برد و درصدد تكميل ماموريت محوله است.

"هشام يوسف" رئيس دفتر"عمروموسي" تاكيد كرد اتحايه عرب پس ازشنيدن هدف قرارگرفتن اعضاي هيات اعزامي ، با آنان دربغداد تماس گرفت و از سلامتي تمامي اعضا مطمئن شد.



وي درادامه خاطرنشان كرد اين هيات فردا پس ازتكميل ماموريت خود به مقصد باز مي گردد.

وي درادامه گفت : اين سفربه منظورديداربا نمايندگان گروه هاي مختلف عراقي به منظورآماده كردن شرايط براي برگزاري كنفرانس "آشتي ملي عراقي" وهمچنين فراهم كردن سفر"عمروموسي" به اين كشورانجام شد.

همچنين احمد بن حلي درگفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد هيات اتحاديه عرب امروزبا اشرف قاضي نماينده سازمان ملل متحد درعراق و سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي اين كشور و ديگر نمايندگان از ديگر احزاب ها ديدارخواهد داشت.

شايان ذكراست ؛ درواكنش به سفر"عمروموسي" به عراق جمعي ازنمايندگان مجمع ملي براي سفروي به كشورشان شروطي را وضع كردند ازجمله اين شروط حذف اصطلاح آشتي ازكنفرانس پيشنهادي "آشتي ملي عراقي" و محكوميت تروريسم است.

ايده كنفرانس "آشتي ملي عراقي" پيشنهادعربستان بود كه اتحاديه عرب نيز آن را پذيرفت.