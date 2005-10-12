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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۸:۴۳

از سوي سازمان تبليغات اسلامي

دفتر مشاوره مذهبي در خراسان جنوبي راه اندازي مي شود

سازمان تبليغات اسلامي خراسان جنوبي بمنظور رفع نيازهاي جامعه دفتر مشاوره مذهبي را راه اندازي مي كند .

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد سازمان تبليغات اسلامي خراسان جنوبي در نظر دارد بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگي و پاسخگويي به نياز شديد نسل جوان و ساير اقشار جامعه اسلامي، امكاناتي را در قالب دفتر مشاوره فراهم كرده و در راستاي رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه فعاليت كند.

بر اساس پيش بيني هايي كه از سوي سازمان تبليغات اسلامي انجام شده ، اساتيدي از حوزه و دانشگاه در اين دفتر فعال و در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه اقدامات مؤثري خواهند داشت .

دفتر مشاوره خراسان جنوبي در راستاي پاسخگويي به موارد مختلفي چون عقايد و احكام شرعي، خانواده، ازدواج و تحصيل به ارائه خدمات مشاوره اي مي پردازد .

کد مطلب 240026

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