دفتر مشاوره مذهبي در خراسان جنوبي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد سازمان تبليغات اسلامي خراسان جنوبي در نظر دارد بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگي و پاسخگويي به نياز شديد نسل جوان و ساير اقشار جامعه اسلامي، امكاناتي را در قالب دفتر مشاوره فراهم كرده و در راستاي رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه فعاليت كند.

بر اساس پيش بيني هايي كه از سوي سازمان تبليغات اسلامي انجام شده ، اساتيدي از حوزه و دانشگاه در اين دفتر فعال و در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه اقدامات مؤثري خواهند داشت .

دفتر مشاوره خراسان جنوبي در راستاي پاسخگويي به موارد مختلفي چون عقايد و احكام شرعي، خانواده، ازدواج و تحصيل به ارائه خدمات مشاوره اي مي پردازد .

