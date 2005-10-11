بزرگترين نگراني غرب دستيابي ايران به فناوري بومي هسته اي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي، محمدي كه به دعوت دفتر سياسي اداره عقيدتي سياسي نيروي دريايي در جمع سپيد پوشان ارتش حضور پيدا كرده بود، مهمترين مسئله پيش روي كشور در حال حاضر را مسئله ادامه مذاكرات هسته اي عنوان كرد و گفت: دولتهاي غربي و اروپايي از اينكه ايران بدون بهره گيري از دانش انحصاري آنها توانسته است به انرژي هسته اي دست يابد نگران هستند.

نماينده آباده در سخنانش دانش و تكنولوژي هسته اي را عامل توسعه و پيشرفت كشور بر شمرد و افزود: دستيابي به اين دانش باعث جهش بلند ايران در مسائل علمي، پزشكي، اقتصادي، كشاورزي و ... خواهد شد و تمام جنجالهاي بوجود آمده با هدف متوقف كردن و به تعليق درآوردن فعاليتهاي ايران صورت مي گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي بومي بودن اين دانش را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: با اقتدار و سربلندي اعلام مي كنيم كه به دنبال انرژي هسته اي و استفاده صلح آميز از آن براي پيشرفت در دنياي تكنولوژي هستيم.

دكتر محمدي عمده ترين دليل رويارويي غرب بر سر مسائل هسته اي با ايران را به تنگنا بردن و به انزوا كشاندن ايران در مذاكرات هسته اي خواند و گفت: جمهوري اسلامي براي رسيدن به اهداف عاليه و حقوق حقه ملت سرافراز ايران، از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد، گرچه در اين راه سختي ها و چالشهايي را نيز پيش رو داشته باشد.

عضو شوراي امنيت ملي كشور سخنان دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور ايران را در نيويورك يك پيام روشن براي ملل دنيا خواند و تاكيد كرد: ايران براي آنكه به دنيا بفهماند كه به دنبال مقاصد صلح آميز در استفاده از انرژي هسته اي مي باشد آماده است تا با مشاركت كشورهاي ديگر چند رآكتور جديد هسته اي را در ايران بسازد.

محمدي در بخش پاياني سخنانش عزم و اراده ملي ايران و ايراني را براي ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي مورد تحسين قرار داد و گفت: ملت ايران براي رسيدن به آرمانهاي متعالي خود كه همانا ايراني آباد و سربلند خواهد بود هرگونه حمايتي را از دولتمردان و دانشمندان خود به عمل خواهد آورد.