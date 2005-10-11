اكبر عالمي: پخش برنامه هاي ماهواره از سيما توام با تحليل باشد

"اكبر عالمي"، كارشناس رسانه در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه نظر شما در ارتباط با پخش گزينشي برنامه هاي ماهواره در سيما چيست؟ گفت: چون برنامه ها گزينشي هستند، بنابراين مشكلي ندارد، حتي مي توان اين اقدام را گام خوبي توصيف كرد، اما پخش برنامه هاي ماهواره بايد توام با تحليل باشد. البته من مطلع هستم كه برخي از شبكه هاي ماهواره به دليل ايدئولوژيكي و عدم رعايت مسائل اخلاقي از مشكلات بسياري برخوردار هستند و توليدات ضعيفي را ارائه مي كنند. ما نبايد اين گونه تصور كنيم كه تمام برنامه هاي ماهواره جذاب و به لحاظ كيفي نيز بالا هستند، حتي برخي از اين برنامه ها در استوديوهاي لوس آنجلس غير حرفه اي هستند و در يك اتاق هاي كوچك برنامه ها را ضبط مي كنند. پرسنل نيز اكثراً آدم هاي كم سواد هستند يا اگر سوادي هم داشته باشند يك سويه شروع به سمپاشي مي كنند ونگاهي مغرضانه به ايران دارند.

وي با اشاره به اين كه پخش برنامه هاي ماهواره بايد با باورهاي قومي و ملي ما سازگار باشد، گفت: در لا به لاي برنامه ها بايد يك گروه كارشناس خبره اين برنامه ها را تحليل كند، چرا كه برنامه هاي ماهواره كمترين اصول را رعايت مي كنند، حتي برخي از اين كانال هاي ماهواره كه مختص به ايراني هاي آن سوي مرزها است تنها ادا و اطوار در مي آورند. يا با مخلوط كردن واژه هاي انگليسي در ديالوگ شان قصد دارند نشان دهند كه خيلي مدرن حرف مي زنند، در حالي كه ديدن آنها مشمئز كننده است. در واقع انگاره ذهني آنان به گونه اي شكل گرفته كه تصور مي كنند اين سرزمين پهناور از انسان هاي انديشمند خالي شده است، در حالي كه به هر گوشه اي از ايران و به شهرستان هاي دور نگاهي داشته باشيم، متوجه مي شويم كه انديشمندان بسياري زندگي مي كنند كه بسيار كتاب خواندند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: البته براي پخش برنامه هاي مناسب ماهواره در سيما مي توانند يك شبكه اختصاصي قرار دهند و هم در ميان برنامه ها از شبكه هاي مختلف سيما پخش كنند. البته با يك برنامه ريزي اين كار بايد انجام شود. به عنوان نمونه مي توانند دو روز از هفته را به اين امر اختصاص دهند و با حضور كارشناسان علوم اجتماعي و جامعه شناسان برنامه ها را تحليل كنند تا انديشه هاي درست به تماشاگران منتقل شوند. در واقع قبل از پذيرفتن و باور كردن بايد آن را تحليل كرد، البته تاثيرگذاري روي افراد تحصيل كرده به مراتب مشكل تر از افراد عام است.

وي در ادامه اشاره كرد:نبايد تصور كرد كه سريال هاي شبكه هاي ماهواره قوي تر از سريال هاي ما است، چرا كه اين طور نيست و شبكه هاي خارجي به هيچ وجه قادر نيستند سريال هايي با استخوان بندي محكم همچون ما توليد كنند و براي اين كار متخصص و نويسنده خوب ندارند، فقط عادت دارند كه در استوديوهاي كوچك و غير حرفه اي برنامه هاي ضعيف بسازنند يا موسيقي هايي در سطح پايين پخش كنند يا موضوعات سطحي مطرح مي كنند.