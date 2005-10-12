به گزارش خبرنگار موسيقي"مهر"،علي رهبري بعد از اجراي سمفووني 9 بتهوون قصد دارد ،سمفووني شماره يك مالر را كه يكي از مشكل ترين آثار موسيقايي به شمار مي آيد را براي ارتقا سطح كيفي به اجرا درآورد.

رهبري دوم تا ششم مهر ماه سال جاري سمفووني شماره 9 بتههوون را كهاولين و سخت ترين سمفوني با كلام است،در تالار وحدت اجرا كرد.

اين اثر بي بديل موسيقايي به دليل ويژگي هاي بالايي كه دارد به عنوان منحصر به فردترين سمفوني كرال در جهان شناخته شده است و اجراي اين سمفوني در تالار وحدت، نقطه عطفي براي اركستر سمفونيك تهران و گروه كر به شمار مي رود.