امروز در تاريخ

عقد مواخات بين مردم :



پيامبراكرم (ص) دردوازدهم رمضان درمدينه ، بين اصحاب عقد برادرى خواندند وبين خود وامام على (ع ) نيزپيوند برادرى برقراركردند . ايشان با اين اقدام به پيروي ازمنويات قرآني، برادرى ومساوات وبرابرى را دراسلام بنيان گذاشت واهل جهان را يك خانواده وافراد بشرراعضو يك خانواده شمرد وبراى هميشه نژاد پرستى و امتيازات مادى وقبيلگى ورنگ وپوست را از ساحت مقدس اسلام زدود. حضرت محمد( ص ) با اين عمل پسنديده آيه پيامبراكرم (ص) دردوازدهم رمضان درمدينه ، بين اصحاب عقد برادرى خواندند وبين خود وامام على (ع ) نيزپيوند برادرى برقراركردند . ايشان با اين اقدام به پيروي ازمنويات قرآني، برادرى ومساوات وبرابرى را دراسلام بنيان گذاشت واهل جهان را يك خانواده وافراد بشرراعضو يك خانواده شمرد وبراى هميشه نژاد پرستى و امتيازات مادى وقبيلگى ورنگ وپوست را از ساحت مقدس اسلام زدود. حضرت محمد( ص ) با اين عمل پسنديده آيه ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون را مصداقي عملي بخشيدند .



آغا

ز هفته پيوند اوليا و مربيان :



مهمترين نقش در پرورش و رشد فكري و رواني كودك از آن خانواده ها

ست . در صورت ارتباط كامل ميان خانواده و مدرسه است كه مي توان به صورت بارزي در جهت تربيت و آم

و

ز

ش

بهينه

كودكان

،

گام بردا شت . هفته پيوند اوليا و مربيان فرصت مناسبي است كه مربيان

در آن

بادعوت از اولياي ، مي توانند در ايجاد و تحكيم پيوندهاي عاطفي ، اخلاقي و انساني بين اوليا دانش

آ

موزان و مربيان مدرسه

كه اولياء ثانوي آنان به شمار مي آيند

گامهاي موثري بردارند . مشاوره و برنامه ريزي ، تهيه برنام

ه بهداشتي و نظارتي ، هم

فكري و

ه

ممكاري با اول

ياي مدرسه

،

ايجاد ارتباط دوسويه و... از جمله مهمترين اهدا ف در هفته پيوند اوليا و دانش آموزان است .



فاجعه آتش سوزي مسجد جامع كرمان :



در چنين روزي در سال 1357 ه

ش حدود بيست هزار نفر از مردم كرمان به منظور بزرگداشت شهداي 17 شهريور تهران و نخستين سالگرد شهادت آيت الله سيد مصطفي خميني (ره ) با

دعوت علما و روحانيا ن كرمان در مسجد اجتماع ك

رده بودند . ناگهان حدود 300 نفر در قيافه زاغه نشينان با حمايت ما موران مخفي رژيم منحوس پهلوي با در دست داشتن چوب و ميله هاي فلزي و عبور ازخيابان هاي شهر به شعا

ر دادن پرداخته و به مسجد حمله ور شدند . اين افراد ابتدا وسايل مردم را آتش زدند در همين هنگام تير اندازي پليس به سوي مردم آغاز شد . عده اي از مهاج

مان كه شعار هايي به نفع رژيم پهلوي سر مي دادند به پشت بام مسج

د جامع رفته و با كندن آجرهاي مسجد به مردم حمله ور شدند . مردم در اين حال درب هاي مسجد را بستند اما گازهاي خفه كننده فضار

ا

مسموم كرد و كولي نما ها با شكستن در مسجد با چوب به مردم حمله ور شدند . همزمان با اين حمله عده اي از مردم مجروح شدند و شماري از وسايل مسجد ازجمله قرآن كريم و كتاب هاي مذهبي نيز آتش گرفت . مهاجمان پس از اين حمله وارد شهر شدند

و شعارهايي به نفع رژيم پهلوي سر دادند. پس از اين واقعه امام خميني (

ره)

در پيامي همه اقدامات به وقوع

پيوسته را ن

اشي از عمال رژيم منحوس پهلوي

و توطئه اي از سوي آنان

در جهت منكوب كردن تظاهرات مردمي دانستند .







كشته شدن فرخي يزدي :

ميرزا محمد فرزند محمد ابراهيم سمسار زاده يزدي در سال 1266 ه ش در شهر يزد در خانواده اي متوسط بدنيا آمد. وي پس از فراگرفتن فارسي و مقدمات زبان عربي در مدارس قديمه يزد به كسب و كار مشغول شد. اين مبارز تاريخ مشروطه در اوايل جنبش مشروطه به جرگه آزاديخواهان پيوست و با اشعار انقلابي در برابر ظلم و ستم حاكم مستبد وقت در يزد، ضيغم الدوله، ايستادگي كرد. فرخي در سال 1287 ه ش به مناسبت سرودن يك شعر انقلابي به زندان افتاد و به فرمان حا كم يزد دهان او را مي دوزند. وي بعد از يكي دو ماه توانست از زندان يزد بگريزد و به تهران بيايد. در اين هنگام بيست و دو سال داشت و با نوشتن اشعار و مقالات تند به زودي مورد توجه آزاديخواهان قرار گرفت و به شهرت رسيد.در دوره نخست وزيري وثوق الدوله با قرارداد 1919 مخالفت كرد و مدتي به زندان افتاد. در زمان كودتاي رضاخان نيز در 1299 ه ش نيز مدتي در زندان بود. فرخي در سال 1300 خورشيدي با مشكلات فراوان امتياز روزنامه طوفان را گرفت و با آنكه بارها توقيف شد آنرا با نامهاي گوناگون منتشر كرد و در آن مقالات و شعرهاي انقلابي خود را نشر داد. روزنامه طوفان از مهمترين و پرفروش ترين روزنامه هاي آنزمان ايران بود و چون از طرف حكومت از فروش آن جلوگيري مي شد، فرخي خود آنرا در خيابانهاي تهران با صداي بلند به مردم عرضه مي كرد. طوفان در طول مدت انتشار پانزده بار توقيف مي شود و پس از چندي با استفاده از امتياز روزنامه هاي ديگر منتشر مي شود. فرخي در سال 1307 خورشيدي به نمايندگي مردم يزد انتخاب شد و در مجلس شوراي ملي جزو اقليت قرارگرفت و اغلب با وكلاي اكثريت در حال مشاجره و منازعه بود. او پس ازاين موقعيت از ايران مهاجرت كرد و در مهاجرت نيز مقالات و اشعار انقلابي خود را منتشر ساخت ، تا آنجا كه دولت آلمان او را مجبور به ترك برلين كرد . در اين هنگام حكومت ايران او را مورد عفو قرار داد و فرخي به ايران بازگشت و به نشر دوره دوم روزنامه طوفان پرداخت و اين بار هم با توقيف روبه رو شد. آخرين شماره روزنامه طوفان در بهمن 1307 خورشيدي منتشر گرديد . فرخي يزدي در سال 1318 در سن 52 سالگي بدرود حيات گفت.



روز جهاني غذا :





مساله غذا و تامين آن امروزه اگرچه يكي از مسايل جهان سوم است اما در كشور هاي توسعه يافته نيز توجهات بسياري را به سوي خود جلب كرده است . وجود منابع غني در مواد غذايي و راهكار هاي كسب دانش در تهيه غذاهاي جديد و ارزان قيمت ، دغدغه برخي از كشور هاي توسعه يافته در جهان امروز است . اما همين امر در كشور هاي عقب مانده به عنوان يك معضل رخ مي نمايد . تهيه حد اقل غذا و تامين وضعيتي بهينه تنها براي زنده ماندن افراد حالتي است كه برخي از كشور هاي جهان سوم وبويژه آفريقايي با آن دائما در حال دست و پنجه نرم كردن اند . روز جهاني غذا در واقع تلاشي است در جهت بهينه سازي وضعيت كشور هاي نيازمند از طريق كمك هاي كشور هاي توسعه يافته به آنان . بر نامه جهاني غذا وابسته به سازمان ملل متحد در اين زمينه نقش مهمي را به عهده دارد .



جنگ لايپزيگ :

در چنين روزي در سال 1813 ميلادي جنگ لايپزيك كه جنگ ميان ملت ها نيز ناميده مي شود ، آغاز شد . در اين جنگ 450 هزار فرانسوي ، در برابر 270 هزار پروسي ، 130 هزار اطريشي و صد و ده هزار سوئدي قرار گرفتند . اين جنگ با شكست ناپلئون پايان يافت .



پايان قرار داد زورانو :

قرار داد زورانو در چنين روزي در سال 1676 ميلادي پس از چهار سال بين جان سوم پادشاه لهستان و امپراطور عثماني پايان يافت .



تولد اسكار وايلد :

اسكار وايلد درچنين روزي در سال 1856 ميلادي در دوبلين پايتخت ايرلند جنوبي ديده به جهان گشود . اسكار وايلد را به عنوان يكي از بهترين نويسندگان قرن بيستم به شمار مي آورند . وي در طول عمر خود يكبار هم به زندان افتاد اما پس از آنكه از حبس رهايي يافت به دليل مجازات هاي تبعي موجود در حقوق انگلستان از كليه حقوق اجتماعي جامعه بريتانيا محروم گرديد . دوشس پادوآ ، سالومه ، بادبزن خانم ويندرمير ، جنايت لرد آرتور ساويل ، شبح كانترويل ، شاهزاده خوشبخت ، زن بي اهميت ، ابوالهول ، شوهر ايده آل ، اهميت ارنست بودن ، تصوير دوريان گري و از اعماق از جمله مهترين

آثار اين نويسنده مشهور است .



تولد آلبرشت فون هالر :

فون هالر دانشمند علم پزشكي و فيزيولژيست بر جسته سوييس در چنين روزي در سال 1708 ميلادي به دنيا آمد .



تولد نواه وبستر :





وبستر اديب و لغت نويس آمريكايي در چنين روزي در سال 1758 ميلادي به دنيا آمد . وي لغت نامه وبستر را تحرير كرد .



تولد آرنولد بوكلين :

بوكلين نقاش بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1827 ميلادي به دنيا آمد . وي در به تصوير كشيدن طبيعت و مايه هاي افسانه اي تخصص داشت .



تولد سير اوستن چمبرلن :

چمبر لن وزير امور خارجه انگلستان در چنين روزي در سال 1863 ميلادي ديده به جهان گشود .وي در سال 1925 ميلادي جايزه نوبل صلح را از آن خود كرد .



تولد اوژن اونيل :

اونيل نمايشنامه نويس بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1888 ميلادي به دنيا آمد . گوريل پشمالو عنوان مهمترين اثر او در سبك گزاره گرايي است . وي در سال 1936 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .



تولد پل استرود :

استرود عكاس معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1890 ميلادي متولد شد . سرزمين خودي عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد گونتر گراس :

گونتر گراس نويسنده بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1927 ميلادي ديد به جهان گشود . وي در شعر نيز آثار به جامعه ادبي عرضه كرده است . وي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد . برخي از آثار وي عبارتند از: موش و گربه، طبل حلبي، سال هاي سه گانه، كامليا، سال هاي سگي، سواره رفتن و بازگشتن، سيل، آقا، آقا، آشپزهاي شرور، فقط ده دقيقه تا بوفالو، سي و دو دندان، تقدم، تمرين توده ها براي قيام، مزاياي پرندگان، سه گوشه هاي راه آهن، پرسشگر، هدف و زونگ زايگن.



اعد ا م ماري آنتوانت :

ماري آنتوانت ملكه فرانسه در چنين روزي در سال 1793 ميلادي به وسيله گيوتين گردن زده شد . ملكه ماري آنتوانت پس از جلوس لويي شانزدهم به تخت سلطنت ، زنان پير درباري را از مقام رسمي خود بر كنار نمود وبه تجمل و اسراف و تلف نمودن خزانه دولت پرداخت . مردم او را بانوي كسر بودجه لقب دادند . اين ولخرجي ها و بي بند و باري ها يكي از موجبات انقلاب كبير فرانسه كه از دير باز زمينه آن فراهم شده بود گرديد و در جريان اين انقلاب به وسيله گيو تين اعدام شد .

