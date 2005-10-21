تدريس رياضي به ارائه فرمول هاي ساختگي كنكوري تبديل شده است // دانشجويان رياضي بايد داراي نظام فكري براي تجزيه و تحليل مطالب باشند

دكتر احمد عرفانيان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد افزود: نحوه تدريس علم رياضي در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي به خصوص در دهه اخير، به جاي ايجاد تفكر منطقي و آمادگي لازم براي برخورد با مسائل رياضي به ارائه نكات ظاهري و برخي فرمول هاي ساختگي و غير منطقي تحت عنوان نكات تستي و كنكوري بدل شده است.

نحوه تدريس علم رياضي در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي به خصوص در دهه اخير، به جاي ايجاد تفكر منطقي و آمادگي لازم براي برخورد با مسائل رياضي به ارائه نكات ظاهري و برخي فرمول هاي ساختگي و غير منطقي تحت عنوان نكات تستي و كنكوري بدل شده است

اين استاد دانشگاه گفت: اين شيوه چنان جاذبه اي پيدا كرده كه در صورت حل مسائل توسط دبيران به صورت تشريحي موجب اعتراض دانش آموزان رشته رياضي مي شود و آنها با آنكه نمرات خوبي را كسب مي كنند اما به جاي تقويت تفكر منطقي در خود به دنبال حفظ كردن نكات و كليدهاي كنكوري حل مسائل هستند در حالي كه اين دانش آموزان پس از ورود به دانشگاه با مشكل اساسي در يادگيري مواجه خواهند شد. وي تصريح كرد: بازبيني در نحوه آزمون كنكور و اولويت دادن به روش هاي تشريحي و منطقي حل مسئله مي تواند يكي از راهكارهاي عرضه واقعي علم رياضي باشد.

معاون اداري و مالي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص آشنايي دانشجويان با جنبه هاي كاربردي علم رياضي در كشور تأكيد كرد: تحقيقات در علم رياضي در زمينه هاي رياضيات محض و كاربردي در ارتقاء شاخص توليد علم در كشور تاثير بسزايي داشته و علي رغم برخي كمبودهاي مالي، نظير مشكلات تهيه مقالات و كتب براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، استفاده از اينترنت و ارتباط با رياضيدانان ديگر كشورها و شركت در سمينارهاي بين المللي در به روز كردن دانش اين علم در كشور نقش موثري داشته است.

وي خاطرنشان كرد: ارائه روش هاي مناسب و نوين در تدريس، استفاده از نرم افزارهاي رياضي و متناسب با موضوع دروس، ارائه پروژه هايي براي تقويت انگيزه در دانشجويان و ايجاد ارتباط با صنعت و درگير ساختن دانشجو با پروژه هايي مرتبط با نيازهاي آنها از جمله راهكارهاي موثر براي اين علم است.

عضو هيات علمي گروه رياضي دانشگاه فردوسي در بيان ويژگي يك دانشجوي رياضي اظهار داشت: علاقه مندي و دارا بودن نظام فكري و منطقي، قدرت تحليل و تجزيه مطالب و داشتن صبر و حوصله براي درگير شدن با مسائل رياضي و خستگي ناپذيري از مهمترين اين ويژگي ها است.