به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، .بم در حالي يك فصل سرد و سالگرد تلخ ديگري را در دوران پس از زمين لرزه را پيش رو دارد كه هنوز بازماندگان اين حادثه با گذشت حدود دو سال از زلزله 3/6 ريشتري ، خواب خانه دار شدن ، شغل مناسب، شهر زيباي بم و بسياري از چيزهايي كه در يك شهر توريستي و تاريخي داشتند و امروز حسرت آن را مي خورند، مي بينند .

گويي ، به نظر مي رسد بازسازي بم قرار است به يك اسطوره تبديل شود تا بدون ارگ تاريخي بم باز هم اين شهر براي هميشه در ذهن جهانيان باقي بماند...

كند بودن روند بازسازي بم و تلنبار شدن مشكلات در اين شهر به ظاهر در دست ساخت ، آنقدر براي انسان دلخراش است كه حتي رييس جمهور را مجبور به بازديد از روند بازسازي و رفتن به جمع بازماندگان اين حادثه براي شنيدن گلايه هاي بمي ها كرده است . هرچند مردم بم به ظاهر در كانكس هاي شسته رفته اي زندگي مي كنند اما در اين خانه هاي عصر فلز، هرگز احساس امنيت نمي كنند و قلبشان براي داشتن سرپناهي مناسب مي خواهد از سينه بيرون بزند.

بنابراين گزارش ، در بم بايد براي 18 هزار خانوار منزل مسكوني ساخته شود ولي تاكنون حدود 1500 دستگاه احداث شده و 16 هزار پروانه ساخت صادر شده است و همچنان براي دو هزار خانوار پروانه ساخت صادر نشده است ، مشكل كجاست . ما نمي دانيم ولي به طور قطع رييس جمهور ، آقاي سعيدي كيا (مسئول ستاد اجرايي بازسازي بم) ، مقامات استاني و محلي كاملا به علت اين امر واقف هستند ، در ضمن مي دانند كه بزودي دومين زمستان يخبندان را هم بمي ها در داخل كانكس طي مي كنند و قطعا هيچيك از ما حاضر به سپري كردن زمستان در داخل اين خانه هاي پيش ساخته نيستيم...

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر، برخي از مقامات محلي و نمايندگان مردم علت كندي روند بازسازي را حاكم بودن بوروكراسي اداري ، كاغذ بازي و موازي كاري ها و عدم بهره مندي از مشاركت هاي مردمي عنوان مي كنند كه البته به تغيير روند بازسازي و شتاب گرفتن اين اقدام بعد از بازديد دكتر احمدي نژاد رييس جمهور از منطقه نيز معتقد هستند.

اما مردم بم مي گويند هر چقدر هم روند بازسازي و احداث منازل سرعت بگيرد ما دلمان مي خواهد كارها خيلي سريعتر انجام شود و صاحب چارديواري شويم كه در آن احساس امنيت كنيم و شب ها راحت سرمان را بر روي زمين بگذاريم هر چند كه اخيرا با آمدن دادستان جديد بم، امنيت منطقه افزايش يافته است.

بازماندگان حادثه زمين لرزه بم از نبود شغل مناسب و عدم به كارگيري جوانان آنها در فعاليت هاي عمراني و بازسازي شهرشان مي نالند و از رييس جمهور مي خواهند به مشكل بيكاري جوانان بم كه داغ عزيزانشان را هم در دل دارند هر چه زودتر رفع كند.

البته اين مردم چندان قدرنشناس هم نيستند از تسهيلاتي كه اخيرا با عنايت رييس جمهور به آنها داده شده ، از جمله رايگان شدن مصرف برق و آب تا پايان سال جاري ، بهبود وضعيت آب آشاميدني و... نيز قدرداني مي كنند.

ناگفته نماند كه مي بايست به ساخت و ساز در اين منطقه اميدوار بود زيرا وقتي ساخت يك پل دو سال به طول مي انجامد ، احداث حدود 1500 منزل مسكوني در طي مدت مشابه را مي توان يك شاهكار عمراني به حساب آورد

يكي از اهالي بم اهداي 10 ميليون وام مسكن به جواناني كه ازدواج مي كنند را اقدام موثري در تقويت روحيه و بازگشت زندگي به بم مي داند و مي گويد: درحال حاضر براي ساخت منزل 5/4 ميليون تومان تسهيلات بلاعوض و 11 ميليون تومان وام مي دهند و همچنين به خانوارهاي بالاي 5 نفر نيز يك ميليون تومان بلاعوض مي دهند، ولي سرگرداني و رفت و آمد مردم در ادارات بسيار زياد است .