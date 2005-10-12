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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۹:۵۶

مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر- گروه بين الملل: مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به شرح زير است:

- باران شديد در مظفرآباد پاكستان سبب توقف امدادرساني به زلزله زدگان شد.

- چين، صدراعظمي آنجلا مركل در آلمان را تبريك گفت.

- رهبران عراق با بازبيني قانون اساسي اين كشور موافقت كردند.

- معاون رئيس جمهوري چين اعلام كرد: روابط دوستانه خود با ژاپن را تداوم خواهيم بخشيد.

- آمريكا گروه اسلامي مراكش را در ليست گروه هاي تروريستي قرار داد.

-شارون ادعا كرد: تعهد دارد كه اجراي طرح صلح در منطقه را ادامه دهد.

- دستكم 180 هزار تن در آشوب هاي دارفور سودان جان خود را از دست دادند.

- روسيه آماده همكاري با اعضاي غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل است.

- فرانسه  و روسيه بر تحكيم روابط خود تاكيد كردند.

- روسيه اعلام كرد آمادگي دارد با آژانس دفاعي اروپا همكاري كند.

- وزير خارجه روسيه اعلام كرد روابط سوريه و لبنان و اسرائيل بايد در چارچوبي قانوني تعريف شود.

 - وزير امور خارجه روسيه از جامعه جهاني خواست حق ايران براي برخورداري از انرژي هسته اي را به رسميت بشناسد. 

- انگليس بارديگر ايران را به كمك به شورشيان عراق متهم كرد.

- كنگره آمريكا اعلام كرد چين در سال گذشته هيچ پيشرفتي در امور مربوط به حقوق بشر نداشته است.

- رايس قرقيزستان را به مقصد افغانستان ترك كرد.

 

کد مطلب 240329

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