دستگاه " جبران ساز استاتيك " ساخته شد

به گزارش خبر گزاري " مهر " ، روابط عمومي جهاد دانشگاهي به نقل از مهند س اسكند ري ، مجري طرح و ساخت " د ستگاه جبرا ن ساز استاتيك" اعلام كرد : بحث بهبود كيفيت توان تحويلي به مشتركان ، در ميان شركت هاي توزيع برق كشور به عنوان موضوع اصلي رقابت در آينده نه چندان دور مطرح است كه در اين راستا و براي حل مشكلا ت موجود در شبكه توزيع شهري از قبيل افت و يا افزايش ولتاژ در طول شبانه روز و يا ضريب قدرت پايين و نيز عد م تعادل جريان سه فاز ، اين د ستگاه توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهي واحد خواجه نصير الدين طوسي طراحي و ساخته شد .

وي با اشاره به اينكه اين د ستگاه از جمله ادوات FACTS است و از تكنولوژي هاي روز د نيا است، خاطر نشان كرد : جبران سازي كامل توان راكتيو با هدف تنظيم ولتاژ و با تصحيح ضريب توان و متعادل سازي جريان سه فاز از قابليت هاي اين دستگاه است و اين قابليت موجب كاهش تلفات در شبكه ، افزايش قابليت بهره برداري از شبكه موجود و عدم نياز به گسترش آن در برخي موارد و نيز بهبود كيفيت توان تحويلي به مشتر كان مي شود .

وي تاكيد كرد : از آنجا كه ساخت چنين دستگاه هايي نيازمند تكنولوژي بسيار پيشرفته است ، كشور هاي صاحب اين تكنولوژي به بهانه تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تمايلي به فروش آن به كشورمان ندارند و از سوي ديگر قيمت بسيار بالاي فروش خارجي آنها ، باعث عدم امكان بكار گيري وسيع و سريع آنها در شبكه برق كشور مي شود .

مهند س اسكندري با اشاره به بيست سال تجربه جهاد دانشگاهي واحد خواجه نصير الدين طوسي در بكار گيري نيمه هادي هاي قدرت در پروژه هايي نظير ساخت كوره هاي القايي تا 2MW ، فرستنده هاي AM تا 1MWو نياز كشور گفت : از سه سال پيش كار بر روي ادوات FACTS را آغاز كرديم و بهمن ماه سال 81 ، اولين نمونه آزمايشگاهي را با عنوان STATCOM-50KVAR در يكي از پست هاي برق تهران نصب كرديم و پس از انجام آزمايش هاي تكميلي، ساخت دومين نمونه را با عنوان STATCOM-380V-250KVAR در شهريور ماه امسال به اتمام رساند يم .

وي خاطر نشان كرد : اين د ستگاه داراي قابليت جبران سازي توان راكتيو با هد ف تثبيت ولتاژ و يا تصحيح ضريب توان و متعادل سازي جريان سه فاز است . همچنين با نصب اين دستگاه در پست هاي توزيع ، افت ولتاژ و در نتيجه نياز به استفاده از دستگاه هايي نظير ترانس هاي خانگي از بين مي رود .

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