بازی ۴۰ میلیون دلاری تاج و تخت در بلژیک

مجله مهر: پادشاه ۷۹ ساله بلژیک در میان کلی جنجال رسانهای قرار است در ۲۱ جولای دل از قدرت بکند و مقامش را به پسرش بدهد. فیلیپ که ۵۳ سال زندگیاش را در ناز و نعمت پشت سر گذاشته حالا میتواند تاج پادشاهی را بر سرش بگذارد تا هزینههای خاندان سلطنتی این کشور هم چنان ادامه داشته باشد. فیلیپ سالی یک میلیون و سیصد هزار دلار حقوق میگرفته که هم چنان این حقوق پابرجا خواهد بود. خواهر و برادر او هم بدون اینکه شغلی داشته باشند فقط به خاطر اینکه بچههای دیگر آلبرت دوم هستند سالانه حقوق ۴۰۰ هزار دلاری میگیرند. حقوق شاهزادهها به صورت مادام العمر است و آنها تا زمانی که زنده هستند هر ماه حقوق میگیرند. با مشکلات اقتصادی بلژیک فقط اوضاع کمی فرق کرده و فرزندان شاهزادهها دیگر حقوق نخواهند داشت و باید کار کنند.
ملکه فابیولا، همسر پادشاه سابق بلژیک اما هر سال حدود ۲ میلیون دلار حقوق دارد و تا آخر عمرش این پول را دریافت میکند. به صورت رسمی در بودجه بلژيک برای خاندان سلطنتی بلژیک ردیف بودجهای حدود ۱۴ میلیون دلار در نظر گرفته شده که برای هزینههای کاخها و کارکنان آنهاست. اما وزارتخانههای مختلف بلژیک هم به صورت غیر رسمی هر سال مبلغی بیش از ۲۴ میلیون دلار به خاندان سلطنتی پول میدهند. اگر حقوق بچهها را هم اضافه کنید در مجموع هزینه خاندان سلطنتی بلژیک برای مردم این کشور سالانه چیزی در حدود ۴۰ میلیون دلار در میآید. در حالی که اکثر کشورهای جهان بازی سلطنت را کنار گذاشتهاند ارزش داراییها خانواده سلطنتی بلژیک در کشورهای خارجی حدود ۱/۵ میلیادر دلار تخمین زده میشود. باید به این مبلغ یک میلیارد دلار داراییهای داخل بلژيک خانواده پادشاه را اضافه کرد!
این در حالی است که بلژیک با مشکلات سیاسی و اقتصادی مختلف روبروست. بلژیک تا اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی یکسال بدون دولت اداره شد و رکورد شکست. علت این مسئله اختلاف احزاب فرانسوی، آلمانی و هلندی زبان بود. بحران اقتصادی حوزه یورو به بلژیک هم سرایت کرده و این کشور با مشکلات اقتصادی در تلاش است هزینههای مختلف دولت را کم کند. فیلیپ هم باید در ابتدای رسیدن به مقام پادشاهی، اصلاحات مالی خاندان سلطنتی را که در ماه ژوئن تصویب شده است، به اجرا بگذارد. هر چند فیلیپ و پدرش به همراه همسرانشان شامل این تغییر و تحول نمی شوند اما مابقی شاهزاده های بلژیک باید علاوه بر پرداخت مالیات، درآمدهای دیگرشان را نیز به اطلاع دولت برسانند. خاندان سلطنتی تاکنون از پرداخت مالیات در بلژیک معاف بودند. با وجود تلاش برای کم کردن هزینههای خاندان سلطنتی اما اصلاحات مالی تنها چیزی در حدود یک میلیون یورو از هزینههای سالانه بازی تاج و تخت بلژيک کم میکند.
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