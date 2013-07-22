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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

دفتر رئیس‌جمهوری پیگیر سندی برای ادعاهای آقای بازیگر

رییس جمهور از داود رشیدی سند مکتوب می‌خواهد

رییس جمهور از داود رشیدی سند مکتوب می‌خواهد

بعد از آن که داود رشیدی از وعده رئیس جمهور برای اختصاص بودجه بیشتر به تئاتر خبر داد، دفتر ریاست جمهوری امروز برای این ادعا سند مکتوب خواست! این در حالی است که داود رشیدی می گوید این وعده را رئیس جمهور در مراسم تقدیر از این بازیگر تئاتر به صورت شفاهی به او داده است.

مجله مهر- 12 بهمن ماه سال گذشته وقتی داود رشیدی در تالار وحدت به روی صحنه آمد، از بودجه کم تئاتر صحبت کرد که کفاف خانواده تئاتر کشور را نمی دهد. او در یادداشت خود خطاب به احمدی نژاد گفت: متاسفانه بودجه هنرمندان تئاتر به نسبت هنرمندان سینما و تلویزیون بسیار ناچیز است و به هیچ وجه این دستمزدها پاسخگوی نیاز آنها نیست. از حداقل انتظارات ما اختصاص ردیف بودجه مستقل برای تئاتر کشور است. از مسئولین می خواهیم به دیدن تئاتر بروند تا از نزدیک با مشکلات هنرمندان آن آشنا شوند.

در همان زمان محمود احمدی نژاد به داود رشیدی وعده داد که بودجه تئاتر اضافه خواهد شد. وعده ای که تا 25 تیرماه، زمان گفتگویی که مجله مهر با داود رشیدی داشت هنوز برآورده نشده بود. با گذشت نزدیک به یک هفته از درج این خبر، امروز از دفتر ریاست جمهوری با خبرگزاری مهر تماسی گرفته شد تا سند مکتوبی برای این موضوع و وعده ای که از زبان رئیس جمهور به داود رشیدی داده شده ارائه شود. این درحالیست که رسانه های بسیاری این خبر را منتشر کردند.
داود رشیدی در این باره به خبرنگار مجله مهر می گوید: در آن روز رئیس جمهوری وعده ای به من بابت اضافه شدن بودجه تئاتر دادند خاطرم هست که تقدیر از من بود و چهار سکه هم ریاست جمهوری هدیه کردند.
او ادامه می دهد: همان روز آقای احمدی نژاد این وعده را به من دادند خب چرا از خودشان پیگیری نمی کنند ببینند چنین وعده ای دادند یا خیر. من سند مکتوبی ندارم و ایشان به من این سند را ندادند فقط آقای رئیس جمهور به من وعده دادند در آن جمع.

کد مطلب 2403321

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