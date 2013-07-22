مجله مهر: عکسهای سونوگرافی سیاه و سفید را فراموش کنید. هر چند اسکنهای رنگی و سه بعدی این روزها در کشورهای مختلف فراگیر شدهاند اما شرکتی ژاپنی حالا با استفاده از پرینترهای سه بعدی یک مدل صورت فرزند شما را قبل از به دنیا آمدنش تحویلتان میدهد.
این شرکت به نام فاسوتک مدلهای سه بعدی از صورت نوزاد را وقتی در شکم مادرش است با پرینتر ویژه خود میسازد و تحویل خانواده میدهد. علاوه بر این شکل کامل جنین هم با ساخت مدل کامل از وضعیت بچه میتواند برای پدر و مادر ساخته شود تا به عنوان خاطره برای همیشه نگهداری شود.
پرینترهای استفاده شده توسط این شرکت از روش لایهای برای ساخت مدل سه بعدی از جنین استفاده میکنند و به همین خاطر نیاز به یک اسکن سه بعدی دقیق از بچه وجود دارد. در ژاپن زوجهای بسیاری مشتاق این روش شدهاند و برای دیدن صورت بچه خود یکی دو ماه زودتر از به دنیا آمدنش لحظه شماری میکنند. ساخت مدل سه بعدی صورت بچه ۵۰۰ دلار هزینه بر میدارد اما پدر و مادرهایی که میخواهند مدل کامل جنین خود را داشته باشند باید حدود ۱۲۰۰ دلار پرداخت کنند.
مدل کامل جنین به همراه یک مدل مینیاتوری تحویل پدر و مادرها داده میشوند که آنها میتوانند به صورت تزئینی از آن استفاده کنند. این بخشی جدیدی از خدمات این شرکت است اما یکی از کارهای مهم این شرکت ساخت مدلهای سه بعدی از اعضای بدن بیماران به حساب میآید که به پزشکان برای دقت در عملهای جراحی کمک میکند.
نظر شما