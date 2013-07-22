تیتراژ «ماه عسل» چطور به فرزاد فرزین رسید؟

همشهری جوان نوشت:

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ماه رمضان که همیشه در مورد خواننده تیتراژ آن حرف و حدیث‌های فراوانی بوده و هست، برنامه «ماه عسل» با اجرای احسان علیخانی است.



امسال پس از صحبت‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان. بالاخره فرزاد فرزین و مهدی یراحی به عنوان خواننده‌های دو تیتراژ ابتدایی و انتهایی این برنامه معرفی شدند، انتخاب‌هایی که خیلی‌ها اعتقاد دارند بجا بوده و توانسته مورد توجه مخاطبان موسیقی نیز قرار بگیرد. در این بین برخی رسانه‌ها دوستی نزدیک فرزاد فرزین و احسان علیخانی را در اینکه این خواننده تیتراژ «ماه عسل» را بخواند، بی‌تأثیر ندانسته‌اند، اما فرزاد فرزین نظر دیگری دارد و در برابر این اتهام‌ها از خودش دفاع می‌کند.



دوستی نزدیک شما با احسان علیخانی چقدر در اینکه شما خواننده تیتراژ «ماه عسل» شوید تأثیر داشت؟

احسان یک پروژه دیگری مدنظر داشت و می‌خواست یک آهنگ با دو یا سه خواننده تولید شود. من معتقدم بودم که این کار برای برنامه پرمخاطب «ماه عسل» خوب نیست. «ماه عسل» یک برنامه حسی است و باید یک کار حسی در آن پخش شود. پیشنهاد دادم که دو یا سه نفر اگر نخوانند بهتر است، چون شنونده در این فرصت کم نمی‌تواند به آن ارتباط برقرار کند. به همین خاطر شعر ساخته شده و من و دو نفر دیگر روی آن آهنگ ساختیم و نهایتاً آهنگی که من ساختم از نظر تیمی بهتر شناخته شد. خب مشخص است که دوستی من و احسان نمی‌ توانست روی انتخاب نهایی نقشی داشته باشد.

و این قطعه چقدر برای ساخته شدنش، زمان صرف شد؟

زمانی که آهنگ ساخته شد خیلی کوتاه بود. زمانی که ملودی را ساختم کوتاه بود، چون لازم داشتم با ترانه که یک حس معنوی داشت ارتباط بگیرم و پس از چند ملودی به اینکه اکنون می‌شنوید رسیدم. خیلی کارها هست که مدت زمان زیادی روی آن کار می‌کنم ولی به خوبی این اثر نمی‌شود. آن ارتباطی که آهنگساز با ترانه برقرار می‌کند بسیار مهم است.

شما اگر جای شنونده‌های این قطعه بودید. چه نمرده‌ای به آن می‌دادید؟

بدون جانبداری اگر سلیقه شخصی خودم را درنظر بگیرم، تیتراژ «ماه عسل» را خیلی دوست دارم و با توجه به نظراتی که از مخاطبان و سایر دوستان دریافت کرده‌ام، قطعا فکر کنم و این بهترین تیتراژی باشد که تا الان اجرا کرده‌ام.

فکر می‌کنید چه دلیلی دارد آثاری که در ماه رمضان منتشر و پخش می‌شوند. ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطبان دارند.

موسیقی هنر اولی است که در جهان به‌وجود آمده است. به همین جهت در یک فضای معنوی مثل ماه رمضان بیشتر شنیده می‌شود. همچنین انسان از این طریق می‌تواند با خداوند ارتباط برقرار کند. یکی از دلایل ماندگاری آثار در این ماه به‌نظر من این مورد می‌تواند باشد.