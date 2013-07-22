حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در بخشی از سخنان خود که در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در مسجد مدرسه مبارکه حجتیه قم برگزار شد به داستان دیدار یکی از اندیشمندان غربی با مرحوم آیت‌الله بروجردی اشاره کرد و گفت: پدرم از تبریز آمده بود و آیت‌الله بروجردی به دیدار پدرم آمد، بعد از ما مرحوم آیت‌الله علامه طباطبایی با پسر عمویش مرحوم آیت‌الله سیدحسین قاضی، آمدند.



این مرجع تقلید ادامه داد:‌ خادم مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم حاج احمد وارد شد، سلام کرد و گفت که دو نفر برای دیدار شما آمده‌اند، یکی پسرعموی آسیدابوالحسن اصفهانی طبیب بیمارستانهای روانی در تهران است و دیگری دکتری سوئدی، دبیر مبارزه با مایعات الکلی در آنکارا است که امده‌اند نظر اسلام را درباره الکل بدانند.



وی افزود: دکتر سوئدی از حضرت آیت‌الله بروجردی سؤال کرد که چرا اسلام مواد الکلی را حرام کرده است که ایشان پاسخ داد «امتیاز بشر از حیوان با عقل است، الکل دشمن عقل است، و لذا حرام است».



حضرت آیت‌الله سبحانی ادامه داد: دکتر سوئدی که دید برهان بسیار منطقی است، گفت شنیدم شما مسلمانان یک قطره را هم حرام می‌دانید یک قطره که ضرری به عقل نمی‌زند که آیت‌الله بروجردی فرمود انسان زیاده‌طلب است اگر امروز یک قاشق را اجازه دادند فردا بیشتر می شود.



وی با اشاره به درخواست آن فرد از آیت‌الله بروجردی برای ارسال پیامی به کنگره‌ای در آنکارا، اظهار کرد: آیت‌الله بروجردی که دید زمینه خوبی برای تبلیغ اسلام فراهم شده است، نگاهی به آیت‌الله طباطبایی کرد و گفت که ایشان از علمای اسلام هستند و در این زمینه مطلبی می‌نویسند.