نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر روح الله حسینیان درباره مساله هتک حرمت خانم محجبه حزب اللهی اظهار کرد: این موضوع پیگیری شد و کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه بررسی های لازم را انجام خواهد داد و البته کمیسیون اصل ۹۰ هم می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.



باهنر خاطرنشان کرد: این مساله موضوع مهمی است و باید پیگیری شده و گزارش در صحن قرائت شود که خدای ناکرده این نوع حرمت شکنی‌ها ادامه پیدا نکند و برخورد جدی و قاطع با این موضوع شود.



پیش از او هم، سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در پی انتشار مطلب تأسف بار کشیدن چادر خانم آمر به معروف در خیابان، به نظر پیگیری مناسبی از سوی مسئولان صورت نپذیرفت. به همین دلیل موضوع را با رئیس و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در میان گذاشتیم.



وی ادامه داد: قرار بر این شد که با این خانم تماس گرفته شود و از ایشان بخواهیم که در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یابد تا هم از جزئیات موضوع، مطلع شویم و هم اینکه به نوعی قدردانی از این حرکت شایسته ایشان به عمل بیاید.



سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در همین راستا برخوردهای مسئولان را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.



طاهری گفت: نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس احتمالاً سه شنبه هفته جاری یا هفته آینده خواهد بود که اطلاع رسانی می‌شود.



خانم شمس، یکشنبه ۲۳ تیرماه امسال در پی امر به معروف و نهی از منکر به یک زن بدحجاب، مورد حمله وی قرار گرفت. این اتفاق در ماه مبارک رمضان در میدان پونک تهران رخ داد. در این ماجرا، خانم بدحجاب، تلاش بر این داشته است تا چادر و روسری این آمر به معروف را از سر وی بردارد که موفق نمی‌شود.



شمس، در خصوص دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس برای حضور وی در این کمیسیون نیز به فارس گفت: استقبال می‌کنم چون حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد.