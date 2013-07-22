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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

ساخت مکان جدید برای طواف در مکه / عکس

ساخت و راه اندازی مکان جدید برای طواف در مسجد الحرام در شهر مکه به مراحل نهایی خود نزدیک می شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، ساخت این مکان با 95 درصد پیشرفت، به مراحل نهایی خود نزدیک شده و در چند روز آینده راه اندازی می شود.

این مکان جدید برای طواف افراد دارای ناتوانی جسمی و سن بالا ساخته می شود و ظرفیت میزبانی 1500 نفر در ساعت را خواهد داشت.

این سازه جدید با عرض 12 متر در ارتفاع 13 متری از سطح زمین ساخته شده و هدف از آن فراهم کردن مکان امن و راحت برای طواف افراد ناتوان و سن بالاست.















کد مطلب 2403340

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