نوشیدنی فوق العاده مؤثر برای جلوگیری از عطش در رمضان

به نقل از سایت سالم زی:



با توجه به این که در ماه رمضان هستیم و یکی از مشکلات روزه داران عزیز در این ماه ، تشنگی است (به ویژه در این روزهای گرم تابستان) ، امروز می خواهم یک نوشیدنی بسیار ساده و البته بسیار بسیار موثر برای جلوگیری از عطش در طول روز را معرفی کنم.



این نوشیدنی چیز نیست جز محلول آب و آبلیمو ؛ همین!



تا جایی که می توانید از این نوشیدنی در سحر بیاشامید. توجه کنید که وسوسه نشوید که داخل آن شکر یا قند بریزید. مواد شیرین کننده در طول روز باعث تشنگی می شوند. شربت آبلیمو را خالی و در صورت تمایل با کمی یخ نوش جان کنید.



توجه ویژه : این نوشیدنی برای کسانی که دارای فشار خون پایین هستند ، توصیه نمی شود.