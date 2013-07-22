دردسرهای صفحه لمسی برای بدن انسان

به گزارش فارس آن دسته از کاربرانی که به گوشی هوشمند خود وابستگی فراوانی دارند و به صورت دایمی انگشتان خود را روی صفحه لمسی گوشی هوشمند حرکت می‌دهند، می‌توانند با اختلالات فیزیکی و سلامت بدنی مواجه شوند.



این طور که مطالعات دانشگاه Kent State نشان داده است، بین استفاده زیاد از تلفن همراه و بهم خوردن تناسب اندام در افراد رابطه مستقیم وجود دارد.



"اندرو لِپ"(Andrew Lepp) و "جاکوب ای بارکلی"(Jacob E Barkley) از محققان این دانشگاه توضیح دادند که اگر میزان استفاده از گوشی هوشمند در طول روز به بیش از ۱۴ ساعت برسد، کاربران به طور جدی در معرض اختلالات فیزیکی بدن و بهم خوردن تناسب اندام قرار می‌گیرند.



بارکلی در این خصوص گفت: «استفاده از گوشی هوشمند به میزان زیاد نوعی تنبلی را برای افراد به همراه می‌آورد. ما در این حالت فقط صفحه لمسی گوشی خود را مورد استفاده قرار می‌دهیم و از عواقب آن باخبر نیستیم. اما این دستگاه می‌تواند مشکلات فراوانی برای ما به همراه داشته باشد».



بیشتر کاربران جوان در لحظات نخستی که از خواب بیدار می‌شوند سراغ گوشی هوشمند خود می‌روند و پس از بررسی بخش پیام‌ها، صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی را به‌روز می‌کنند. این افراد بر این باورند که زندگی آن‌ها بدون گوشی هوشمند امکان پذیر نیست.