روسیه و آمریکا به دنبال روحانی هستند

مجله مهر: یک روزنامه پرتیراژ روسی از برنامه سفر ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه به ایران در اواسط ماه اوت (مرداد) خبر داده و نوشته که پوتین در سفر دو روزه خود که 21 مرداد آغاز می شود از ایران دیدن می کند.

ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۷ به منظور شرکت در اجلاس روسای کشورهای حاشیه دریای خزر برای اولین بار به ایران سفر کرد. او اولین رئیس جمهور روسیه بود که طی نیم قرن اخیر به ایران می آمد. در آن سفر گفته شد که پوتین با خود حامل پیغام هسته ای هم هست اما محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به خبرنگاری که در این زمینه سوالی مطرح کرد، گفت: پوتین هیچ پیشنهادی درباره برنامه هسته‌ای نداشت.

دیدارهایی بین پوتین و احمدی نژاد در روسیه و در حاشیه اجلاس های بین المللی هم بعدها برگزار شد. به نوشته روزنامه روسی، پوتین در سفر اخیرش درباره موضوعات دوجانبه، ازجمله احداث واحدهای جدید در نیروگاه هسته ای بوشهر و تحویل مجموعه های پدافند هوایی آنتی-۲۵۰۰ بجای سامانه موشکی دفاعی اس-۳۰۰ با سران ایران گفت و گو کند.

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روزنامه کامرسانت که پیش تر گفته بود در جریان سفر احمدی نژاد به مسکو قرار است روسای جمهور دو کشور درباره سامانه جدید پدافند هوایی آنتی 2500 گفت وگو کنند حالا باز هم مدعی شده است که روسیه امیدوار است با تحویل مجموعه‌های پدافند هوایی آنتی- 2500 ایران را برای پس گرفتن شکایت چهار میلیارد دلاری خود علیه شرکت روس آبارون اکسپورت از دادگاه داوری بین المللی متقاعد کند.

درست است در مراسم تحلیف حسن روحانی برای اولین بار میهمانانی از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت اما پوتین اگر 21 مردادماه به ایران بیاید اولین میهمان خارجی حسن روحانی پس از مراسم تحلیف خواهد بود.

اولین میهمانان خارجی احمدی نژاد چه کسانی بودند؟

سال 84 بشار اسد اولین مهیمان خارجی محمود احمدی نژاد بود. اسد که تا پیش از آن، سه سفر به ایران داشت، چهارمین سفر خود به ایران را تقریبا 4 روز بعد از مراسم تحلیف احمدی نژاد انجام داد. در سال 88 هم سلطان قابوس پادشاه عمان اولین میهمان خارجی محمود احمدی نژاد. او برای انجام یک سفر 5 روزه 13 مردادماه سال 88 وارد ایران شد و مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد قرار گرفت. البته در آن سال مراسم تحلیف یک روز بعد یعنی 14 مردادماه برگزار شد. سفر سلطان قابوس به ایران اولین سفر پادشاه عمان به ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب می شد. اما اگر بعد از مراسم تحلیف را معیار قرار دهیم باید اسد را دوباره به عنوان اولین مهیمان خارجی احمدی نژاد در سال 88 حساب کنیم. اسد 28 مردادماه سال 88 بار دیگر به ایران آمد و با احمدی نژاد دیدار کرد.

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دیدار با اوباما؟

حسن روحانی در ایران با پوتین دیدار می کند و تقریبا یک ماه بعد می تواند برای حضور در اجلاس سازمان ملل به نیویورک برود. بعد از نامه ای که 131 نماینده کنگره به اوباما دادند و خواستار اتخاذ رویکرد دیپلماتیک در مواجهه به ایران شدند و بعد از آنکه کنگره آمریکا تحریم های تابستانه علیه ایران را به تعویق افتاد حالا عده ای در آمریکا هستند که اوباما را تشویق می کنند تا در حاشیه اجلاس سازمان ملل با روحان دست دوستی دهد. این تلاش پیش تر از سوی یکی از روسای جمهور آمریکا صورت گرفته است. در اجلاسی که بیل کلینتون، رئيس جمهور امريكا اولين سخنران نشست صبح بود و قرار بود خاتمي بلافاصله بعد از او سخنراني كند. اين طراحي از سوي دبيركل سازمان ملل پيشنهاد شده بود تا شايد يخ روابط ايران و امريكا ذوب شود، اما در نهايت با عدم پذيرش سخنراني در يك نشست همزمان، رئيس دولت ايران، سخنران بعد از ظهر اين اجلاس شد. در آن اجلاس گفته می شد که کلینتون به دنبال خاتمی بود تا با وی دست دستی دهد و دوربین ها منتظر ثبت این لحظه بودند که هیچ وقت این لحظه ثبت نشد. برنت اسکوکرافت، و زبینگیو برژینسکی، مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا ، از جمله چهره هایی هستند که از ملاقات مستقیم اوباما با روحانی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار می شود، حمایت می کنند. تحلیلگران می‌گویند آمریکا باید از این فرصت استفاده کند و ملاقات اوباما و روحانی می تواند زمینه را برای رئیس جمهور جدید ایران به منظور توافق با غرب آماده کند.