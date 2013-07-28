

مجله مهر: جام ستارگان ماه رمضان امسال نیز مثل هرسال برگزار شد و بسیاری از هنرمندان سرشناس سینما، موسیقی، تلویزیون و.... در تیم های فوتبال به رقابت با یکدیگر پرداختند اما در این دوره از بازی های لیگ جام ستارگان دروازه بان تیم سینمایی خوب عمل کرد و در استادیوم سبز ولنجک طرفداران این دروازه بان غوغایی به پا کردند. دروازه بانی که چند شب قبل تر از صعود تیمش گلر تیم حریف بود و در این جایگاه هم خوش درخشید و از ستارگان زمین در روز بازی شد. او رضا یزدانی آهنگسازی است که طرفداران او برایش سنگ تمام گذاشتند.

آقای یزدانی از چه زمانی پا به توپ شدید؟

خب خیلی وقت است فوتبال با زنگی من عجین شده. در سن و سال نوجوانی وارد تیم سایپا شدم و پست دروازه بانی به من دادند. خب بعد از آن هم در تیم فوتبال هنرمندان حضور پا به توپ شدم تا اینکه امروز عضو تیم پیشکسوتان استقلال هستم.





خیلی فوتبالی هستید آقای یزدانی؟

علاقه من به فوتبال و وارد شدنم به تیم های فوتبال و بازی در پست های مختلف فوتبال حرفه ای کلاً با بقیه هنری ها یک مقداری فرق دارد. خب غیر از اینکه از سن کم وارد تیم های فوتبال شدم این ورزش را حرفه ای دنبال کردم و می تونم به جرأت به شما بگویم که فوتبال همواره یکی از علاقه هایی است که من در زندگی خیلی جدی و البته حرفه ای در آن را دنبال کردم و برای آن زمان گذاشتم. تا امروز که در جام ستارگان بازی می کنم. خب اکثر کسانی که در این جام هستند به فوتبال علاقه دارند و حضورشان در این تیم و دیگر تیم ها نشان می دهد آنها هم فوتبال را بیشتر از یک تفریح دنبال کرده اند.

از جام ستارگان هم بفرمایید؟

این دوره اولی است که وارد این جام شدم. خیلی بازی ها حرفه ایست و تماشاگران هر هنرمند مثل یک تماشاگر حرفه ای فوتبال بازیکن مورد علاقه خود را تشویق می کند و این نشان می دهد این جام چقدر حرفه ای برگزار می شود.

در کدام پست و کدام تیم بازی می کنید؟

در تیم سینمایی ها که پست دروازه بانی دارم خب البته گاهی هم در تیم هنرمندان موسیقی بازی کردم به عنوان گلر.

چه طور هست حال و هوای جام؟

ببینید واقعاً هیجان بسیاری دارد. از تماشاچیان گرفته تا بازیکن ها می دانم اینقدر خاطره خوش در آینده برایم زیاد دارد. همه بازیکن ها پرانرژی وارد زمین می شوند و بازی ها بسیار حرفه ای انجام می شود. ستارگان هنر در زمین کنار ستارگان سینما خود شما ببینید چه هیجانی دارد. خب به نظرم هر دو طرف از اینکه کنار ستاره دیگری بازی می کنند خیلی هیجان زده می شوند.

هواداران هنرمندان در تقابل هواداران فوتبال چطور عمل می کنند چون افرادی که در فوتبال شما را تشویق می کنند با تماشاگرانی که در کنسرت ها یتان حضور دارند و همراهیات می کنند تفاوت هایی دارند.

طرفداران من که آلبوم را می خرند و در کنسرت ها من را همراهی می کنند واقعا در زمین هم مرا تنها نگذاشتند و رهایم نکردند و به عنوان یک فوتبالیست کنارم حضور داشتند. تفاوت هوادارن در این دو یعنی کنسرت یا حتی تئاتر که بازی کردم با فوتبال در نوع تشویق هایشان تفاوت می کند نه در هواداری کردنشان. من و مخاطبانم سال هاست که با هم همراه شده ایم. امروز هم در زمین هواداری می کنند و عکس و امضا و غیره ولی هردو برایم یکی است و اگر کسی بپرسد انتخاب کنید نمی توانم. هردو هواداران من هستند من هم هوادارانم را دوست دارم.

آقای یزدانی هیجان هنرمندان از حضور فوتبالیست ها در جام بیشتر بود یا هیجان فوتبالیست ها از حضور هنرمندان؟

خوب هر دو از کنار هم بودن هیجان دارند چرا نداشته باشند. ستارگانی از چند آسمان در یک زمین جمع شده اند. حتی تقابل این دو قشر ورزشکاران و هنرمندان در زمین فوتبال با یکدیگر برای مخاطبان نیز هیجان آور و زیباست. بنابراین نمی توانم بگویم که برای کدام یک این تقابل و رویارویی زیباتر و جذاب تراست.

آیا تا به حال در حوزه موسیقی کاری را برای فوتبال انجام داده اید؟

بله من برای قهرمانی استقلال یک کاری را اجرا کرده ام، همچنین برای اجرای یک موسیقی در مورد جام جهانی 2014 اعلام آمادگی کرده ام که در صورت سفارشی باشد آن را انجام بدهم.

حرف آخر؟

حرف آخر اینکه باید بگویم تیم موسیقی دو شب گذشته در جام حذف شد و ما (تیم سینما) صعود کردیم.

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