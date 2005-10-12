تحريم سوريه اقدامي نادرست است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سفيرفرانسه دردمشق، رهبران ديني مسلمان و فعالان اقتصادي سوري رابه ضيافت افطار دعوت كرد كه در آن تاكيد كرد: نه تنها تحريم سوريه را نمي پذيرد، بلكه چنين اقدامي را اشتباه و نادرست مي داند.

"ژرار"دريك برنامه تلويزيوني سوريه كه با حضور"بدرالدين حسون" مفتي اين كشور به اجرا درآمد ، هرآنچه را كه درمورد موضع ضد سوري فرانسه انعكاس يافته است ، به شدت رد كرد و گفت : چنين اظهاراتي از فرضياتي نشات گرفته است كه اصلا صحت ندارد.

وي درادامه تاكيد كرد فرانسه دوست سوريه است و بين اين دو كشور روابط قوي وجود دارد.

مفتي "بدرالدين" هم دراين برنامه تلويزيوني ازسفير فرانسه به دليل موضع گيري مثبتش درقبال سوريه تشكر كرد.

شايان ذكر است، روابط ميان دو كشور پس ازموافقت فرانسه با قطعنامه 1559 شوراي امنيت روبه وخامت گراييد، بعضي از مفاد اين قطعنامه كه برعقب نشيني سوريه از لبنان تاكيد داشت درتاريخ 26 آوريل(ارديبهشت ) به اجرا درآمد.

اما پس ازآن مقامات فرانسه، دولت سوريه را متهم كردند كه همه نيروهاي امنيتي را از خاك لبنان خارج نكرده ودرتلاش براي متزلزل كردن امنيت اين كشور است.

اين درحالي است كه چندي ييش نيز"فيليپ دوست بلازي" وزيرامورخارجه فرانسه درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درخصوص موضع پاريس درقبال دمشق گفت : ما براين باوريم كه بايد با سوريه برخوردي قاطع صورت گيرد زيرا همين برخوردهاي قاطع بود كه منجر به نتايج مثبت شد.