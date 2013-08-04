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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

روسای جمهور پیشین در مراسم تحلیف خود چه گفتند؟

حجت الاسلام حسن روحانی پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری امروز در مجلس شورای اسلامی سوگند می خورد و تحلیف می شود.

خبرآنلاین می نویسد:

اینکه مراسم تحلیف به چه صورت و شکلی انجام گیرد در اصل 121 قانون اساسی آمده است. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود و در حالی که عالی ترین مقام قضایی کشور در کنار او ایستاد سوگند یاد می کند که پاسدار  نظام اسلامی و حق مردم باشد.متن سوگند رئیس جمهور به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فدارکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

در ادامه ضمن بررسی نحوه برگزاری مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری محورهای سخنرانی رؤسای جمهور در این روز تاریخی می آید:

 

مشخصات

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: اول

نام رئیس جمهور:سیدابوالحسن بنی‌صدر

دوره مجلس: اول

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۳۱/۴/۵۹

نام رئیس دیوان عالی کشور: شهید سید محمد بهشتی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*تنها به یادکردن سوگند اکتفا کرد.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: دوم

نام رئیس جمهور: شهید محمدعلی‌رجایی

دوره مجلس:اول

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۲/۵/۶۰

نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*تنها به یادکردن سوگند اکتفا کرد.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: سوم

نام رئیس جمهور:آیت الله سیدعلی‌خامنه‌ای

دوره مجلس:اول

تاریخ تحلیف:۲۱/۷/۶۰

نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*مردم به شخص راى نمی‌دهند بلکه به یک جریان رای می دهند.

*راى به روحانیت، رأى به استقلال، رأى به اسلام. رأى به هویت اسلامى این انقلاب است.

*حفظ خطوط اصلى این انقلاب به عهده رئیس جمهور است.

*مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد وهدایت است.

*دوره اى بر این جمهورى گذشته که رئیس جمهور تصور می‌کرده ریاست جمهوری یعنی سلطنت.

*اگرمجلس به دولت کمک نکند، رئیس جمهور در انجام وظایفى که سوگند می خورد، ناتوان خواهد بود.

*کمک مجلس به رئیس جمهور غیر از ارشاد و راهنمائى است، این کمک، کمک عملى است.

*مجلس عالى ترین ارگان‌ها است.

* سرنوشت کشور و ملت و آینده و تاریخ کشور به ‌دست مجلس است.

*از جمله کمبودهای کشور، کمبودهای مربوط به نیروهاى کارآمد است که باید جبران شود.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: چهارم

نام رئیس جمهور:آیت الله سیدعلی‌خامنه‌ای

دوره مجلس:دوم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۸ /۷/۶۴

نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*ملت‌های مسلمان جهان می خواهند امیدها و آرزوها و نقشه ترسیم شده در ذهنشان از حکومت اسلام را در نظام جمهوری اسلامی ایران مجسم ببینند.

*همه ملت‌هایی که فریاد حق‌طلبانه ملت ایران به آنها امید بخشیده و امکان مقابله با قدرت‌های جهانی و ایستادن روی پای خود و اداره یک جامعه وجه صحیح را بر آنها روشن و مسلم کرده از مسئولان کشور توقع و انتظاراتی دارند.

*مسئولان نظام جمهوری اسلامی کار خود را با توقعات و امیدهای ملت ایران و ملت های مسلمان جهان آغاز می‌کنند.

*مرکز و سرچشمه مسئولیت‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ریاست‌جمهوری است.

*سوگند رئیس جمهور یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی و صرف تشریفات نیست.

*قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به سوگند رئیس جمهور را مشخص کردهاست.

* اگر ابزارهای مشخص شده در قانون اساسی برای انجام وظایف ریاست جمهوری وجود داشته باشند، عمل به سوگند امکان‌پذیر است.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری:پنجم

نام رئیس جمهور:آیت الله علی اکبر هاشمی‌رفسنجانی

دوره مجلس:سوم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۲۶/۵/۶۸

نام رئیس قوه قضائیه وقت:آیت الله محمد یزدی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*سوگند رئیس جمهور اثر تربیتى جدى دارد.

*در محیط آزاد وآزادمنشى واحساس امنیت مردم مى شود کار کرد.

*هر مقدار به ناحق آزادى مردم را محدود بکنیم ضرر می‌کنیم.

*کشورهاى استعمارى هیچ وقت براى رضاى خدا یا به خاطر وجدان یا به خاطر منافع مردم دیگر حاضر نیستند که در روابط سیاسى شان تابع اصول وقواعدى باشند.

*تامین استقلال اقتصادى کشور جزو قسم هاى ماست.

*از لحاظ سیاسى باید به گونه اى حرکت کنیم که جنگ اتفاق نیفتد.

*رژیم سابق به ملت ایران خیلى خیانت کرد.

*آسانترین کار که من مرتب در بحثهاى انتخاباتى ام و بعد گفته‌ام راه انداختن کارخانه‌هاست.

*مرز فعالیت دولت حفظ آرمانهاى انقلاب است.

*استقلال اقتصادی جزء آرمان های همه ماست.

*الان مسابقه همکاری‌ دشمنان نظام با ماست، البته ما از این مسابقه ها هیچ وقت فریب نخواهیم خورد.

*نباید کسی را به دلیل اینکه به این باند یا آن باند مربوط بوده کنار گذاشت.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: ششم

نام رئیس جمهور: آیت الله علی اکبر هاشمی‌رفسنجانی

دوره مجلس: چهارم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۳/۵/۷۲

نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله محمد یزدی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*مسأله آزادی‌ها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشور جزو موارد مطرح شده درقسم‌نامه رئیس جمهور است.

*گاهى اقداماتى اقدامات انجام شده برای اعتلاى کشور آنچنان در گرد و غبار طوفان‌هاى جو و شعار و ادعاها و عوام فریبى ها گم مى شود که پیدا کردن آن براى مردم دشوار است.

*برای تحقق آزادی‌ها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشوربه یک همکارى و تفاهم و تعاون بسیار جدى نیاز داریم.

*عدالت یعنی برنامه ریزی کرده و مزد واقعى کارگرو هزینه واقعى زندگى مردم را بپردازیم.

*کارگزار و رئیس جمهور کشور باید خود را فراموش کند.

*کارگزار و رئیس جمهور باید در خدمت" انقلاب" باشد نه" انقلاب و کشور" در خدمت وی.

*نباید هیچ بهره نادرستى از انقلاب به نفع خودمان و اطراف و خانواده خود و اقرباى درجه اول خود بگیریم.

*مقیدم زندگى شخصیم از شرائطى که قبل از انقلاب داشتم که آن هم در حد متوسط پائین بود بالاتر نرود گرچه ناحق نیست.

*داخل خانه ما همان است که قبلا داشتیم بلکه کمتر.

*سعى کرده ایم بچه هایمان را بگونه اى تربیت کنیم که هیچ چیز از انقلاب طلبکار نباشند.

*همه کسانى که دستشان در این کشور هست، سعى کنند آبروى نظام باشند که این بهترین ترویج اسلامى است.

*در اطراف ما افسانه ها و تهمت‌هایی وجود دارد آن هم وقتى که حرف نزنیم وهمگی با هم خوب باشیم این شایعه ها هم خیلى کاربرد ندارد.

*مسئولان سعی کنند تحمیل بر بیت المال نباشند بلکه در حمایت از بیت المال باشند.

*در کشورمان قسمت عظیمى از مردمان با تبعیض از امکانات استفاده مى کند که اینها همین نقاط محروم هستند.

*سیاست خارجی جمهورى اسلامى هیچ وقت ماجراجویانه نبوده و نخواهد بود.

*معتقدیم که در محیط آرام و مطمئن توسعه نفوذ اسلام بیشتر از محیط شانتاژ و ماجراجویانه است.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: هفتم

نام رئیس جمهور: سیدمحمد خاتمی

دوره مجلس: پنجم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۳/۵/۷۶

نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله محمد یزدی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*تلاش‌ برای‌ پاسداری‌ از‌ نظام‌ و افزودن‌ بر اعتبار و اقتدار آن‌ و ارتقای‌ زندگی‌ معنوی‌ و مادی‌ مردم‌ رشید ایران‌ مسؤولیتی‌ مهم‌ برای‌ همه‌ کسانی‌ است‌ که‌ به‌ اسلام‌ و انقلاب‌ و ایران‌ دل‌ بسته‌اند.

*قانون‌ اساسی‌ پیمان‌ یگانگی‌ اسلامی‌ و ملی‌ و سند وفاداری‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و آرمانهای‌ والای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) خونبهای‌ شهیدان‌ بزرگوار از جمله‌ شهدای‌ گرانقدر دولت‌، رجایی‌ و باهنر و مرجع‌ اختیارات‌ و مسؤولیتهای‌ دولت‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ شهروندان‌ است‌.

*عمل‌ صالح‌ قوه‌ مجریه‌ و رسالت‌ رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌، تلاش‌ برای‌ نهادینه‌ کردن‌ حاکمیت‌ قانون‌ و در رأس‌ آن‌، قانون‌ اساسی‌ برای‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ است‌.

*مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ عصارة‌ فضائل‌ ملت‌ و مرکز قانونگذاری‌ و ناظر بر اجرای‌ قوانین‌ است‌.

*ارتقای‌ سطح‌ دخالت‌ و مشارکت‌ صاحبنظران‌ در فرایند تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌ گیری‌ دولت‌، هم‌ انجام‌ وظایف‌ و تکالیف‌ متقابل‌ دولت‌ و ملت‌ را تسهیل‌ خواهد نمود و هم‌ مهمترین‌ حق‌ مردم‌ یعنی‌ تعیین‌ سرنوشت‌ را محقق‌ خواهد کرد.

*حکومت‌ موظف‌ است‌ فضای‌ امنی‌ برای‌ برخورد اندیشه‌ها و رأی‌ها در چارچوب‌ ضوابطی‌ که‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ فراهم‌ سازد.

*دولت‌ باید ظرفیت‌ و فرهنگ‌ مشارکت‌ پذیری‌، نقد و اصلاح‌ را در جامعه‌ گسترش‌ دهد و خود پیشگام‌ و سرمشق‌ تحمل‌ و جلب‌ مشارکت‌ باشد.

*با اعتقاد و تأکیدی‌ که‌ بر ضرورت‌ قانونمند شدن‌ هرچه‌ بیشتر امور و رفتارهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌از سوی‌ دولت‌ می‌شود، امکان‌ هماهنگی‌ بیشتر میان‌ قوای‌ مجریه‌، مقننه‌ و قضائیه‌ فراهم‌ خواهد شد.

*انجام‌ تعهدهای‌ قانونی‌، هم‌ یک‌ ضرورت‌ و تکلیف‌ اسلامی‌، انقلابی‌ و ملی‌ است‌ و هم‌ نیازمند وجود مقتضیات‌ و ابزارها و لوازم‌ قانونی‌ و یاری‌ و مساعدت‌ عمومی‌.

*انقلاب‌ اسلامی‌ دعوتی‌ است‌ برای‌ احیای‌ دین‌ و حاکمیت‌ بینش‌ و منش‌ اسلامی‌.

*ضرورت‌ دارد که‌ به‌ تعبیر حضرت‌ امام‌ ـ قدس‌ سره‌ ـ زمان‌ و مکان‌ را پیوسته‌ در اجتهاد اسلامی‌ دخیل‌ بدانیم‌ و اسلام‌ را طوری‌ بفهمیم‌ که‌ در همة‌ زمانها بتواند جوابگوی‌ همه‌ نیازها باشد و برداشتهای‌ خود را بجای‌ متن‌ و وحی‌ الهی‌ مطلق‌ نکنیم‌.

*در نظام‌ اسلامی‌ باید عدالت‌ و مصلحت‌ بشری‌ تأمین‌ شود و برای‌ تحقق‌ این‌ دو باید خِرَد بکار افتد.

*مهمترین‌ راه‌ برای‌ استقرار عدل‌ در جامعه‌، بهره‌مندی‌ از درست‌ترین‌ تحقیقات‌ و کارشناسی‌هاست‌.

*جامعه بهره‌مند از مواهب‌ معنوی‌ و مادی‌ که‌ چهرة‌ جذاب‌ و توانمند اسلام‌ و انقلاب‌ در آن‌ بخوبی‌ ترسیم‌ شده‌ است‌، خود جامعه‌ای‌ سرمشق‌ برای‌ جهان‌ کنونی‌ نیز خواهد بود.

*توسعه‌ بدون‌ عدالت‌ و عدالت‌ بدون‌ توسعه‌ یا سر از شکافهای‌ عمیق‌ اجتماعی‌ درمی‌آورد و یا به‌ توسعة‌ فقر می‌انجامد.

*نیاز اصلی‌ ما تنها توسعة‌ همه‌ جانبه‌، پایدار و متوازن‌ است‌ که‌ باید در همه‌ عرصه‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و علمی‌ تحقق‌ یابد.

*حمایت‌ از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوق‌ ملت‌ که‌‌ سوگند ریاست جمهوری آن‌ را بمنزلة‌ وظیفه‌ای‌ اساسی‌ برعهده‌ رئیس‌ جمهور می‌گذارد، از جمله‌ ضرورتهای‌ برآمده‌ از کرامت‌ انسان‌ در آیین‌ الهی‌ است‌.

*رسیدگی‌ به‌ زندگی‌ مردم‌ در امر بقا و موجودیت‌ نظام‌ یک‌ اصل‌ است‌.

*عزت‌ مسؤولان‌ در این‌ است‌ که‌ خود را خدمتگزار مردم‌ بدانند و آن‌ را رویه جاری‌ خود قرار دهند.

*وجود ایرانی‌ سربلند، آباد و مستقل‌ در متن‌ جامعه‌ جهانی‌ آرزوی‌ همه‌ ایرانیان‌ متعهد و غیرتمند است‌.

*دولت‌، گفتگوی‌ میان‌ تمدنها را در دنیای‌ کنونی‌ امری‌ ضروری‌ می‌داند و از هرگونه‌ رفتار و اعمال‌ تشنج‌آمیز پرهیز خواهد داشت.

*هر دولتی‌ استقلال‌ ما را به‌ مفهوم‌ تصمیم‌گیری‌ در درون‌ مصالح‌ ملی‌ رعایت‌ کند با او رابطه‌ خواهیم‌ داشت‌.

*در برابر قدرتهایی‌ که‌ بخواهند بر ما اربابی‌ و بزرگی‌ کنند، خواهیم‌ ایستاد.

*پرهیز از خودکامگی‌ و نگاهداری‌ قدرت‌ به‌عنوان‌ امانتی‌ مقدس‌ از جمله‌ مسؤولیتهای‌ رئیس‌ جمهور است‌.

*دولت‌ مقتدر و منتخب‌ ملت‌، دولتی‌ فراگیر و مشارکت‌ جوست.

*دولت‌ اسلامی‌ خدمتگزار مردم‌ است‌، نه‌ ارباب‌ آنان‌ و در همه‌ حال‌ در برابر ملت‌ پاسخگوست‌.

*مردم‌ باید باور کنند که‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ دارند و حکومت‌ هم‌ حدودی‌ دارد.

*اقتدار حکومت‌ نه‌ با زور و خودکامگی‌، بلکه‌ با قانونی‌ عمل‌ کردن‌ و رعایت‌ حقوق‌، حدود، تکلیفها و اختیارها و جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و دخالت‌ آنان‌ در تصمیم‌سازیها تحقق‌ می‌یابد.

*لازمه‌ مشارکت‌ فراگیر و مردمی‌، پیدایش‌ انتظارهایی‌ نو و متنوع‌ است.

*مردم‌ ارزنده‌ترین‌ و مهمترین‌ سرمایه‌ نظام‌ ما هستند و حضور همیشگی‌ آنان‌ در همه‌ صحنه‌های‌ اداره‌ کشور، ضرورتی‌ گریزناپذیر است‌.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: هشتم

نام رئیس جمهور: سیدمحمد خاتمی

دوره مجلس: ششم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۷/۵/۸۰

نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*در آیین‌ ما آحاد جامعه‌ نسبت‌ به‌ حکومت‌ دارای‌ حقند و استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ وظیفه‌ حکومت‌ است‌.

*از حقوقی‌ که‌ بر اصحاب‌ حکومت‌ است‌ آن‌ است‌ که‌ امتیازها و افتخارها آنان‌ را تغییر ندهد، بلکه‌ موهبتها آنان‌ را به‌ بندگان‌ خداوند نزدیکتر و مهربانتر کند.

*مسأله‌ اصلی‌ کشور ما استقرار مردم‌سالاری‌ دینی‌ است‌ که‌ هدف‌ و حاصل‌ انقلاب‌ بزرگ‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌.

*اگر مردم‌سالاری‌ دینی‌ که‌ مورد تأکید رهبر معظم‌ انقلاب‌ نیز هست‌ تثبیت‌ و نهادینه‌ شود، جامعه‌ ما از هر آسیبی‌ در امان‌ می‌ماند.

*تحمیل‌ بینش‌ها و ذهنیت‌های‌ تنگ‌ و کهنه‌ و اتخاذ روش‌هایی‌ خشن‌ و ناموجه‌ به‌نام‌ دین‌ بزرگترین‌ جفا به‌ دین‌ و عامل‌ مهمی‌ در ترویج‌ اباحیگری‌ و لائیسیته‌ و لائیسیسم‌ خواهد بود.

مردم‌سالاری‌ دینی‌ جوهر قانون‌ اساسی‌ است‌ و معنای‌ آن‌ اصلاح‌ مداوم‌ عملکرد نظام‌ سیاسی‌ در جهت‌ رأی‌ مردم‌ است‌، نه‌ اصلاح‌ و کنترل‌ مردم‌ در جهت‌ خواست‌ حکومت‌ و نقد ناپذیری‌ آن‌.

*انعطاف‌ نداشتن‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ نسبت‌ به‌ دگرگونیهای‌ محیطی‌، مانع‌ بزرگی‌ است‌ که‌ امروز از آن‌ تحت‌ عنوان‌ تصلب‌ ساختاری‌ نام‌ برده‌ می‌شود و نظام‌ سیاسی‌ را به‌ ناتوانی‌ در فهم‌ عمیق‌ و به‌ موقع‌ تحولات‌ گوناگون‌ گرفتار می‌کند.

*اعتدال‌ حرکتی‌ منفعلانه‌، عافیت‌جویانه‌ و محافظه‌ کارانه‌ در برابر تحولات‌ پرشتاب‌ جامعه‌ و جهان‌ نیست‌.

*اعتدال‌ اقدامی‌ مبتکرانه‌، فعالانه‌ و بردبارانه‌ در روند گذار از کاستی‌ها و کم‌ ظرفیتی‌های‌ تاریخی‌است‌، بگونه‌ای‌ که‌ دور ماندن‌ از استبداد یا هرج‌ و مرج‌ و رها شدن‌ جامعه‌ در ورطه‌ افراط‌ یا تفریط‌ را تحقق‌ بخشد.

*اعتدال امری‌ است‌ اجتماعی‌ که‌ تابع‌ «روح‌ جمعی‌» و «عقل‌ عمومی‌» است‌.

 *پایبندی‌ به‌ احکام‌ الزام‌آور قطعی‌ و بدیهی‌ اخلاقی‌ باید اصیل‌ترین‌ معیار و ملاک‌ زندگی‌ اجتماعی‌ما باشد.

تحلیف

دوره ریاست جمهوری: نهم

نام رئیس جمهور: محمود احمدی‌نژاد

دوره مجلس: هفتم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۵/۵/۸۴

نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*خدمتگزاری مهمترین وظیفه دولت و مقوم دو اصل عدالت و مهرورزی است.

*مدیران و کارگزاران دولت اسلامی هیچ شأنی جز خدمتگزاری ندارند.

*اگر مشکل اشتغال و بدنبال آن معیشت، ازدواج و مسکن حل شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی‌، فرهنگی و آموزشی حل خواهد شد.

*مهمترین خدمت دولت باید رفع مشکل بیکاری و تأمین معیشت باشد.

*ماندگاری ما در ماندگاری فرهنگ ماست.

*فرهنگ ما انسان عزیز تربیت می کند نه انسان ذلیل.

*هم در توسعه فرهنگ، هم در محتوی و هم در روش بی توجهی کرده و دچار غفلت شده ایم.

*همه سیاستها باید درجهت حفظ عزت و کرامت ملت ایران باشد.

*عدالت، صلح و عزت را برای همه می خواهیم. این جزء لاینفک سیاست ماست.

*ملت ما هیچگاه از عزت خود و عدالت نمی گذرد.

*عدالتخواهی، صلح طلبی و تهدیدزدایی سه عنصر مهم در سیاست خارجی ماست.

*بنای دولت اسلامی بر استفاده از تمامی عناصر پاک، مؤمن، شجاع، کارآمد و مردمی است.

تحلیف÷

دوره ریاست جمهوری: دهم

نام رئیس جمهور: محمود احمدی‌نژاد

دوره مجلس: هشتم

تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۴/۵/۸۸

نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی

مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف

*عظمت کار ملت را می‌توان در شدت و غلیان عصبانیت غیرقابل کتمان دشمنان قسم‌خورده ارزشهای انسانی به خوبی مشاهده کرد.

*فرهنگ؛ حفظ هویت و اصالت و ارزشهای ما مستلزم حفظ عناصر ممتاز فرهنگی ماست.

*باید روشهای کارآمدتری برای حضور ناصر صاحب اندیشه و فن در عرصه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء فراهم شود.

*تنوع فرهنگی از زیبایی‌های بی‌بدیل ایران‌زمین و سرمایه ملی ماست، حفظ و بالندگی آن وظیفه‌ای همگانی است.

*توسعه گردشگری به عنوان عامل مهم پیوند و تبادل فرهنگی بین ملت ایران و سایر ملتها باید مورد تأکید جدی قرار گیرد.

*ملت ایران می‌تواند الهام‌بخش و حرکت‌آفرین در منطقه و جهان باشد و این نیازمند دریغ‌نکردن فرصتها از آحاد مردم است.

*امور اجتماعی؛ خانواده رکن اصلی و پایه‌ای در تربیت و بالندگی انسانها و آرامش و امنیت کشور است.

*همه باید برای حفظ حرمت و کیان خانواده تلاش کنند. همه باید احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

*آزادی ودیعه‌ای الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است، همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم.

*احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادی‌های اساسی و قانونی را محدود کند.

*تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه‌جانبه باشد.

*ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود.

*رانت‌خواری و ویژه‌خواری که موجب تبعیض، نابودکننده انگیزه‌های سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود.

*طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشم‌انداز و اجرای سیاستهای اصل (۴۴)‌ باید به سرعت اجراء شود.

*ملت ایران اهل منطق و گفت‌و‌گو و تعامل سازنده است.

*اساس سیاست خارجی ایران ارتباطات گسترده و سازنده با تمام ملتها و دولتهای مستقل براساس عدالت و احترام و دوستی است.

*در برابر قانون‌شکنی، مداخله‌گری و سوء استفاده از ساختارهای بین‌المللی تجاوزات و بی‌عدالتی‌ها سکوت نخواهیم کرد.

*ملت ایران نه برای اخم‌ها و تشرهای کشورهای مداخله جو ارزشی قائل است و نه برای تبریکها و لبخندهای آنها.

 

 

 

 

کد مطلب 2403415

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