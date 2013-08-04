روسای جمهور پیشین در مراسم تحلیف خود چه گفتند؟

خبرآنلاین می نویسد:
اینکه مراسم تحلیف به چه صورت و شکلی انجام گیرد در اصل 121 قانون اساسی آمده است. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود و در حالی که عالی ترین مقام قضایی کشور در کنار او ایستاد سوگند یاد می کند که پاسدار نظام اسلامی و حق مردم باشد.متن سوگند رئیس جمهور به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فدارکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
در ادامه ضمن بررسی نحوه برگزاری مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری محورهای سخنرانی رؤسای جمهور در این روز تاریخی می آید:
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مشخصات
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دوره ریاست جمهوری: اول
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نام رئیس جمهور:سیدابوالحسن بنیصدر
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دوره مجلس: اول
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۳۱/۴/۵۹
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نام رئیس دیوان عالی کشور: شهید سید محمد بهشتی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*تنها به یادکردن سوگند اکتفا کرد.
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دوره ریاست جمهوری: دوم
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نام رئیس جمهور: شهید محمدعلیرجایی
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دوره مجلس:اول
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۲/۵/۶۰
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نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*تنها به یادکردن سوگند اکتفا کرد.
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دوره ریاست جمهوری: سوم
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نام رئیس جمهور:آیت الله سیدعلیخامنهای
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دوره مجلس:اول
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تاریخ تحلیف:۲۱/۷/۶۰
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نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*مردم به شخص راى نمیدهند بلکه به یک جریان رای می دهند.
*راى به روحانیت، رأى به استقلال، رأى به اسلام. رأى به هویت اسلامى این انقلاب است.
*حفظ خطوط اصلى این انقلاب به عهده رئیس جمهور است.
*مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد وهدایت است.
*دوره اى بر این جمهورى گذشته که رئیس جمهور تصور میکرده ریاست جمهوری یعنی سلطنت.
*اگرمجلس به دولت کمک نکند، رئیس جمهور در انجام وظایفى که سوگند می خورد، ناتوان خواهد بود.
*کمک مجلس به رئیس جمهور غیر از ارشاد و راهنمائى است، این کمک، کمک عملى است.
*مجلس عالى ترین ارگانها است.
* سرنوشت کشور و ملت و آینده و تاریخ کشور به دست مجلس است.
*از جمله کمبودهای کشور، کمبودهای مربوط به نیروهاى کارآمد است که باید جبران شود.
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دوره ریاست جمهوری: چهارم
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نام رئیس جمهور:آیت الله سیدعلیخامنهای
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دوره مجلس:دوم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۸ /۷/۶۴
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نام رئیس دیوان عالی کشور:آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*ملتهای مسلمان جهان می خواهند امیدها و آرزوها و نقشه ترسیم شده در ذهنشان از حکومت اسلام را در نظام جمهوری اسلامی ایران مجسم ببینند.
*همه ملتهایی که فریاد حقطلبانه ملت ایران به آنها امید بخشیده و امکان مقابله با قدرتهای جهانی و ایستادن روی پای خود و اداره یک جامعه وجه صحیح را بر آنها روشن و مسلم کرده از مسئولان کشور توقع و انتظاراتی دارند.
*مسئولان نظام جمهوری اسلامی کار خود را با توقعات و امیدهای ملت ایران و ملت های مسلمان جهان آغاز میکنند.
*مرکز و سرچشمه مسئولیتهای اجرایی در جمهوری اسلامی ریاستجمهوری است.
*سوگند رئیس جمهور یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی و صرف تشریفات نیست.
*قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به سوگند رئیس جمهور را مشخص کردهاست.
* اگر ابزارهای مشخص شده در قانون اساسی برای انجام وظایف ریاست جمهوری وجود داشته باشند، عمل به سوگند امکانپذیر است.
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دوره ریاست جمهوری:پنجم
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نام رئیس جمهور:آیت الله علی اکبر هاشمیرفسنجانی
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دوره مجلس:سوم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۲۶/۵/۶۸
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نام رئیس قوه قضائیه وقت:آیت الله محمد یزدی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*سوگند رئیس جمهور اثر تربیتى جدى دارد.
*در محیط آزاد وآزادمنشى واحساس امنیت مردم مى شود کار کرد.
*هر مقدار به ناحق آزادى مردم را محدود بکنیم ضرر میکنیم.
*کشورهاى استعمارى هیچ وقت براى رضاى خدا یا به خاطر وجدان یا به خاطر منافع مردم دیگر حاضر نیستند که در روابط سیاسى شان تابع اصول وقواعدى باشند.
*تامین استقلال اقتصادى کشور جزو قسم هاى ماست.
*از لحاظ سیاسى باید به گونه اى حرکت کنیم که جنگ اتفاق نیفتد.
*رژیم سابق به ملت ایران خیلى خیانت کرد.
*آسانترین کار که من مرتب در بحثهاى انتخاباتى ام و بعد گفتهام راه انداختن کارخانههاست.
*مرز فعالیت دولت حفظ آرمانهاى انقلاب است.
*استقلال اقتصادی جزء آرمان های همه ماست.
*الان مسابقه همکاری دشمنان نظام با ماست، البته ما از این مسابقه ها هیچ وقت فریب نخواهیم خورد.
*نباید کسی را به دلیل اینکه به این باند یا آن باند مربوط بوده کنار گذاشت.
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دوره ریاست جمهوری: ششم
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نام رئیس جمهور: آیت الله علی اکبر هاشمیرفسنجانی
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دوره مجلس: چهارم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۳/۵/۷۲
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نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله محمد یزدی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*مسأله آزادیها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشور جزو موارد مطرح شده درقسمنامه رئیس جمهور است.
*گاهى اقداماتى اقدامات انجام شده برای اعتلاى کشور آنچنان در گرد و غبار طوفانهاى جو و شعار و ادعاها و عوام فریبى ها گم مى شود که پیدا کردن آن براى مردم دشوار است.
*برای تحقق آزادیها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشوربه یک همکارى و تفاهم و تعاون بسیار جدى نیاز داریم.
*عدالت یعنی برنامه ریزی کرده و مزد واقعى کارگرو هزینه واقعى زندگى مردم را بپردازیم.
*کارگزار و رئیس جمهور کشور باید خود را فراموش کند.
*کارگزار و رئیس جمهور باید در خدمت" انقلاب" باشد نه" انقلاب و کشور" در خدمت وی.
*نباید هیچ بهره نادرستى از انقلاب به نفع خودمان و اطراف و خانواده خود و اقرباى درجه اول خود بگیریم.
*مقیدم زندگى شخصیم از شرائطى که قبل از انقلاب داشتم که آن هم در حد متوسط پائین بود بالاتر نرود گرچه ناحق نیست.
*داخل خانه ما همان است که قبلا داشتیم بلکه کمتر.
*سعى کرده ایم بچه هایمان را بگونه اى تربیت کنیم که هیچ چیز از انقلاب طلبکار نباشند.
*همه کسانى که دستشان در این کشور هست، سعى کنند آبروى نظام باشند که این بهترین ترویج اسلامى است.
*در اطراف ما افسانه ها و تهمتهایی وجود دارد آن هم وقتى که حرف نزنیم وهمگی با هم خوب باشیم این شایعه ها هم خیلى کاربرد ندارد.
*مسئولان سعی کنند تحمیل بر بیت المال نباشند بلکه در حمایت از بیت المال باشند.
*در کشورمان قسمت عظیمى از مردمان با تبعیض از امکانات استفاده مى کند که اینها همین نقاط محروم هستند.
*سیاست خارجی جمهورى اسلامى هیچ وقت ماجراجویانه نبوده و نخواهد بود.
*معتقدیم که در محیط آرام و مطمئن توسعه نفوذ اسلام بیشتر از محیط شانتاژ و ماجراجویانه است.
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دوره ریاست جمهوری: هفتم
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نام رئیس جمهور: سیدمحمد خاتمی
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دوره مجلس: پنجم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۳/۵/۷۶
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نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله محمد یزدی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*تلاش برای پاسداری از نظام و افزودن بر اعتبار و اقتدار آن و ارتقای زندگی معنوی و مادی مردم رشید ایران مسؤولیتی مهم برای همه کسانی است که به اسلام و انقلاب و ایران دل بستهاند.
*قانون اساسی پیمان یگانگی اسلامی و ملی و سند وفاداری به انقلاب اسلامی و آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) خونبهای شهیدان بزرگوار از جمله شهدای گرانقدر دولت، رجایی و باهنر و مرجع اختیارات و مسؤولیتهای دولت و حقوق و تکالیف شهروندان است.
*عمل صالح قوه مجریه و رسالت رئیس جمهوری اسلامی، تلاش برای نهادینه کردن حاکمیت قانون و در رأس آن، قانون اساسی برای خدمت به مردم است.
*مجلس شورای اسلامی عصارة فضائل ملت و مرکز قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین است.
*ارتقای سطح دخالت و مشارکت صاحبنظران در فرایند تصمیمسازی و تصمیم گیری دولت، هم انجام وظایف و تکالیف متقابل دولت و ملت را تسهیل خواهد نمود و هم مهمترین حق مردم یعنی تعیین سرنوشت را محقق خواهد کرد.
*حکومت موظف است فضای امنی برای برخورد اندیشهها و رأیها در چارچوب ضوابطی که اسلام و قانون اساسی مشخص کرده است فراهم سازد.
*دولت باید ظرفیت و فرهنگ مشارکت پذیری، نقد و اصلاح را در جامعه گسترش دهد و خود پیشگام و سرمشق تحمل و جلب مشارکت باشد.
*با اعتقاد و تأکیدی که بر ضرورت قانونمند شدن هرچه بیشتر امور و رفتارهای فردی و اجتماعیاز سوی دولت میشود، امکان هماهنگی بیشتر میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه فراهم خواهد شد.
*انجام تعهدهای قانونی، هم یک ضرورت و تکلیف اسلامی، انقلابی و ملی است و هم نیازمند وجود مقتضیات و ابزارها و لوازم قانونی و یاری و مساعدت عمومی.
*انقلاب اسلامی دعوتی است برای احیای دین و حاکمیت بینش و منش اسلامی.
*ضرورت دارد که به تعبیر حضرت امام ـ قدس سره ـ زمان و مکان را پیوسته در اجتهاد اسلامی دخیل بدانیم و اسلام را طوری بفهمیم که در همة زمانها بتواند جوابگوی همه نیازها باشد و برداشتهای خود را بجای متن و وحی الهی مطلق نکنیم.
*در نظام اسلامی باید عدالت و مصلحت بشری تأمین شود و برای تحقق این دو باید خِرَد بکار افتد.
*مهمترین راه برای استقرار عدل در جامعه، بهرهمندی از درستترین تحقیقات و کارشناسیهاست.
*جامعه بهرهمند از مواهب معنوی و مادی که چهرة جذاب و توانمند اسلام و انقلاب در آن بخوبی ترسیم شده است، خود جامعهای سرمشق برای جهان کنونی نیز خواهد بود.
*توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا سر از شکافهای عمیق اجتماعی درمیآورد و یا به توسعة فقر میانجامد.
*نیاز اصلی ما تنها توسعة همه جانبه، پایدار و متوازن است که باید در همه عرصههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و علمی تحقق یابد.
*حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت که سوگند ریاست جمهوری آن را بمنزلة وظیفهای اساسی برعهده رئیس جمهور میگذارد، از جمله ضرورتهای برآمده از کرامت انسان در آیین الهی است.
*رسیدگی به زندگی مردم در امر بقا و موجودیت نظام یک اصل است.
*عزت مسؤولان در این است که خود را خدمتگزار مردم بدانند و آن را رویه جاری خود قرار دهند.
*وجود ایرانی سربلند، آباد و مستقل در متن جامعه جهانی آرزوی همه ایرانیان متعهد و غیرتمند است.
*دولت، گفتگوی میان تمدنها را در دنیای کنونی امری ضروری میداند و از هرگونه رفتار و اعمال تشنجآمیز پرهیز خواهد داشت.
*هر دولتی استقلال ما را به مفهوم تصمیمگیری در درون مصالح ملی رعایت کند با او رابطه خواهیم داشت.
*در برابر قدرتهایی که بخواهند بر ما اربابی و بزرگی کنند، خواهیم ایستاد.
*پرهیز از خودکامگی و نگاهداری قدرت بهعنوان امانتی مقدس از جمله مسؤولیتهای رئیس جمهور است.
*دولت مقتدر و منتخب ملت، دولتی فراگیر و مشارکت جوست.
*دولت اسلامی خدمتگزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال در برابر ملت پاسخگوست.
*مردم باید باور کنند که حق تعیین سرنوشت دارند و حکومت هم حدودی دارد.
*اقتدار حکومت نه با زور و خودکامگی، بلکه با قانونی عمل کردن و رعایت حقوق، حدود، تکلیفها و اختیارها و جلب مشارکت مردم و دخالت آنان در تصمیمسازیها تحقق مییابد.
*لازمه مشارکت فراگیر و مردمی، پیدایش انتظارهایی نو و متنوع است.
*مردم ارزندهترین و مهمترین سرمایه نظام ما هستند و حضور همیشگی آنان در همه صحنههای اداره کشور، ضرورتی گریزناپذیر است.
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دوره ریاست جمهوری: هشتم
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نام رئیس جمهور: سیدمحمد خاتمی
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دوره مجلس: ششم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۷/۵/۸۰
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نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*در آیین ما آحاد جامعه نسبت به حکومت دارای حقند و استیفای حقوق آنان وظیفه حکومت است.
*از حقوقی که بر اصحاب حکومت است آن است که امتیازها و افتخارها آنان را تغییر ندهد، بلکه موهبتها آنان را به بندگان خداوند نزدیکتر و مهربانتر کند.
*مسأله اصلی کشور ما استقرار مردمسالاری دینی است که هدف و حاصل انقلاب بزرگ اسلامی بوده است.
*اگر مردمسالاری دینی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست تثبیت و نهادینه شود، جامعه ما از هر آسیبی در امان میماند.
*تحمیل بینشها و ذهنیتهای تنگ و کهنه و اتخاذ روشهایی خشن و ناموجه بهنام دین بزرگترین جفا به دین و عامل مهمی در ترویج اباحیگری و لائیسیته و لائیسیسم خواهد بود.
مردمسالاری دینی جوهر قانون اساسی است و معنای آن اصلاح مداوم عملکرد نظام سیاسی در جهت رأی مردم است، نه اصلاح و کنترل مردم در جهت خواست حکومت و نقد ناپذیری آن.
*انعطاف نداشتن یک نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به دگرگونیهای محیطی، مانع بزرگی است که امروز از آن تحت عنوان تصلب ساختاری نام برده میشود و نظام سیاسی را به ناتوانی در فهم عمیق و به موقع تحولات گوناگون گرفتار میکند.
*اعتدال حرکتی منفعلانه، عافیتجویانه و محافظه کارانه در برابر تحولات پرشتاب جامعه و جهان نیست.
*اعتدال اقدامی مبتکرانه، فعالانه و بردبارانه در روند گذار از کاستیها و کم ظرفیتیهای تاریخیاست، بگونهای که دور ماندن از استبداد یا هرج و مرج و رها شدن جامعه در ورطه افراط یا تفریط را تحقق بخشد.
*اعتدال امری است اجتماعی که تابع «روح جمعی» و «عقل عمومی» است.
*پایبندی به احکام الزامآور قطعی و بدیهی اخلاقی باید اصیلترین معیار و ملاک زندگی اجتماعیما باشد.
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دوره ریاست جمهوری: نهم
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نام رئیس جمهور: محمود احمدینژاد
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دوره مجلس: هفتم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۵/۵/۸۴
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نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*خدمتگزاری مهمترین وظیفه دولت و مقوم دو اصل عدالت و مهرورزی است.
*مدیران و کارگزاران دولت اسلامی هیچ شأنی جز خدمتگزاری ندارند.
*اگر مشکل اشتغال و بدنبال آن معیشت، ازدواج و مسکن حل شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی حل خواهد شد.
*مهمترین خدمت دولت باید رفع مشکل بیکاری و تأمین معیشت باشد.
*ماندگاری ما در ماندگاری فرهنگ ماست.
*فرهنگ ما انسان عزیز تربیت می کند نه انسان ذلیل.
*هم در توسعه فرهنگ، هم در محتوی و هم در روش بی توجهی کرده و دچار غفلت شده ایم.
*همه سیاستها باید درجهت حفظ عزت و کرامت ملت ایران باشد.
*عدالت، صلح و عزت را برای همه می خواهیم. این جزء لاینفک سیاست ماست.
*ملت ما هیچگاه از عزت خود و عدالت نمی گذرد.
*عدالتخواهی، صلح طلبی و تهدیدزدایی سه عنصر مهم در سیاست خارجی ماست.
*بنای دولت اسلامی بر استفاده از تمامی عناصر پاک، مؤمن، شجاع، کارآمد و مردمی است.
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دوره ریاست جمهوری: دهم
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نام رئیس جمهور: محمود احمدینژاد
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دوره مجلس: هشتم
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تاریخ برگزاری مراسم تحلیف: ۱۴/۵/۸۸
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نام رئیس قوه قضائیه وقت: آیت الله هاشمی شاهرودی
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مهمترین سخنان رئیس جمهور در روز تحلیف
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*عظمت کار ملت را میتوان در شدت و غلیان عصبانیت غیرقابل کتمان دشمنان قسمخورده ارزشهای انسانی به خوبی مشاهده کرد.
*فرهنگ؛ حفظ هویت و اصالت و ارزشهای ما مستلزم حفظ عناصر ممتاز فرهنگی ماست.
*باید روشهای کارآمدتری برای حضور ناصر صاحب اندیشه و فن در عرصههای سیاستگذاری، برنامهریزی و اجراء فراهم شود.
*تنوع فرهنگی از زیباییهای بیبدیل ایرانزمین و سرمایه ملی ماست، حفظ و بالندگی آن وظیفهای همگانی است.
*توسعه گردشگری به عنوان عامل مهم پیوند و تبادل فرهنگی بین ملت ایران و سایر ملتها باید مورد تأکید جدی قرار گیرد.
*ملت ایران میتواند الهامبخش و حرکتآفرین در منطقه و جهان باشد و این نیازمند دریغنکردن فرصتها از آحاد مردم است.
*امور اجتماعی؛ خانواده رکن اصلی و پایهای در تربیت و بالندگی انسانها و آرامش و امنیت کشور است.
*همه باید برای حفظ حرمت و کیان خانواده تلاش کنند. همه باید احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
*آزادی ودیعهای الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است، همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم.
*احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادیهای اساسی و قانونی را محدود کند.
*تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همهجانبه باشد.
*ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود.
*رانتخواری و ویژهخواری که موجب تبعیض، نابودکننده انگیزههای سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود.
*طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشمانداز و اجرای سیاستهای اصل (۴۴) باید به سرعت اجراء شود.
*ملت ایران اهل منطق و گفتوگو و تعامل سازنده است.
*اساس سیاست خارجی ایران ارتباطات گسترده و سازنده با تمام ملتها و دولتهای مستقل براساس عدالت و احترام و دوستی است.
*در برابر قانونشکنی، مداخلهگری و سوء استفاده از ساختارهای بینالمللی تجاوزات و بیعدالتیها سکوت نخواهیم کرد.
*ملت ایران نه برای اخمها و تشرهای کشورهای مداخله جو ارزشی قائل است و نه برای تبریکها و لبخندهای آنها.
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