روسای جمهور پیشین در مراسم تحلیف خود چه گفتند؟

*از جمله کمبودهای کشور، کمبودهای مربوط به نیروهاى کارآمد است که باید جبران شود.

* سرنوشت کشور و ملت و آینده و تاریخ کشور به ‌دست مجلس است.

*کمک مجلس به رئیس جمهور غیر از ارشاد و راهنمائى است، این کمک، کمک عملى است.

*اگرمجلس به دولت کمک نکند، رئیس جمهور در انجام وظایفى که سوگند می خورد، ناتوان خواهد بود.

*مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد وهدایت است.

*راى به روحانیت، رأى به استقلال، رأى به اسلام. رأى به هویت اسلامى این انقلاب است.

*مردم به شخص راى نمی‌دهند بلکه به یک جریان رای می دهند.

* اگر ابزارهای مشخص شده در قانون اساسی برای انجام وظایف ریاست جمهوری وجود داشته باشند، عمل به سوگند امکان‌پذیر است.

*سوگند رئیس جمهور یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی و صرف تشریفات نیست.

*مسئولان نظام جمهوری اسلامی کار خود را با توقعات و امیدهای ملت ایران و ملت های مسلمان جهان آغاز می‌کنند.

*همه ملت‌هایی که فریاد حق‌طلبانه ملت ایران به آنها امید بخشیده و امکان مقابله با قدرت‌های جهانی و ایستادن روی پای خود و اداره یک جامعه وجه صحیح را بر آنها روشن و مسلم کرده از مسئولان کشور توقع و انتظاراتی دارند.

*ملت‌های مسلمان جهان می خواهند امیدها و آرزوها و نقشه ترسیم شده در ذهنشان از حکومت اسلام را در نظام جمهوری اسلامی ایران مجسم ببینند.

*نباید کسی را به دلیل اینکه به این باند یا آن باند مربوط بوده کنار گذاشت.

*الان مسابقه همکاری‌ دشمنان نظام با ماست، البته ما از این مسابقه ها هیچ وقت فریب نخواهیم خورد.

*آسانترین کار که من مرتب در بحثهاى انتخاباتى ام و بعد گفته‌ام راه انداختن کارخانه‌هاست.

*کشورهاى استعمارى هیچ وقت براى رضاى خدا یا به خاطر وجدان یا به خاطر منافع مردم دیگر حاضر نیستند که در روابط سیاسى شان تابع اصول وقواعدى باشند.

*معتقدیم که در محیط آرام و مطمئن توسعه نفوذ اسلام بیشتر از محیط شانتاژ و ماجراجویانه است.

*در اطراف ما افسانه ها و تهمت‌هایی وجود دارد آن هم وقتى که حرف نزنیم وهمگی با هم خوب باشیم این شایعه ها هم خیلى کاربرد ندارد.

*داخل خانه ما همان است که قبلا داشتیم بلکه کمتر.

*مقیدم زندگى شخصیم از شرائطى که قبل از انقلاب داشتم که آن هم در حد متوسط پائین بود بالاتر نرود گرچه ناحق نیست.

*نباید هیچ بهره نادرستى از انقلاب به نفع خودمان و اطراف و خانواده خود و اقرباى درجه اول خود بگیریم.

*کارگزار و رئیس جمهور باید در خدمت" انقلاب" باشد نه" انقلاب و کشور" در خدمت وی.

*برای تحقق آزادی‌ها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشوربه یک همکارى و تفاهم و تعاون بسیار جدى نیاز داریم.

*گاهى اقداماتى اقدامات انجام شده برای اعتلاى کشور آنچنان در گرد و غبار طوفان‌هاى جو و شعار و ادعاها و عوام فریبى ها گم مى شود که پیدا کردن آن براى مردم دشوار است.

*مسأله آزادی‌ها و دموکراسى و حقوق فردى و اجتماعى مردم و اعتلای کشور جزو موارد مطرح شده درقسم‌نامه رئیس جمهور است.