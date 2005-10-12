كلمه مافيا براي سينمايي با گردش مالي 8ميلياردتوماني خنده دار است

سيروس تسليمي تهييه كننده سينماي ايران ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد شكل گيري ابتذال در سينماي ايران گفت :كلمه ابتذال كمي بي رحمانه است ،شايد بتوان كلمه عاميانه را براي آن اطلاق كرد،اگر اين كلمه جانشين درستي باشد ،بله موافقم كه سينماي ما عاميانه شده است . چيزي كه خطر جدي براي سينما است ،زيرا مردم به زودي اين سينما را ترك كرده و ترجيح مي دهند فيلم هاي عاميانه را درتلويزيون ببينند.

وي تاكيد كرد :چه دليلي دارد كه خانواده ها از خانه بيرون آمده و با اين مشكلات تردد وصرف هزينه همان فيلمي را ببينند كه از تلويزيون هم نمايش داده مي شود،سينما بايد فيلم هايي را نمايش دهد كه در تلويزيون يا پروپاگانداي دولتي امكان نمايش آن كمتر است . سينما در ذات خود بايد يه فيلمهاي اجتماعي ،نقادانه،و حتي معترض به بي عدالتي ها و كمبودها مجهز شود،تا مردم براي ديدن درد هايشان و براي روشنگري در ديد گاهايشان وارد سالن نمايش شوند و نه چيز ديگر .

تهييه كننده "گيلانه"افزود :فيلمها براي ماندن در آرشيوها و انبارها توليد نمي شوند،فيلم براي نمايش در سالن سينما ساخته مي شود ،حال اگر ما سالنهايي داشته باشيم كه تصميم گيران آن چه در سينماي دولتي و چه در بخش خصوصي آدم هاي عامي و ساده باشند،به طور طبيعي از توليداتي حمايت مي كنند و فيلم هاي را نمايش مي دهند كه باب سليقه آنها باشد .يكي از مديران سينمايي در تهران براي فيلمهاي فرهنگي لفظ آشغال را به كار مي برد و همين مدير فيلم هاي عاميانه را فيلم هاي عالي و درجه يكي مي داند .

اين تهييه كننده تصريح كرد:وقتي اين اتفاق و سليقه در اكثر مديران تسري يابد توجه كارگردانها ،تهييه كنندگان ،پخش كنندگان،خواهي نخواهي پس از يكي دو بار شكست يه طرف فيلمهايي كشيد مي شود كه مديران آنرا مي پسندد،علت بعدي،نوع حمايت دولتي است كه نقش اصلي را بازي مي كند،اگر فيلم خوش ساخت و فرهنگي{ فيلم هاي ضعيف فرهنگي كه اهداف ديگري را دنبال مي كند،مد نظرم نيست }ساخته شد و زيان كرد و دولت زيان او را به نوعي جبران كرد،مثلا وامش را بخشيد و او را در منگنه پرداخت وام قرار نداد،به مرور سينماگران به طرف فيلم هاي خوش ساخت و فرهنگي مي روند نه فيلم هاي عاميانه كه در نهايت سينما را به نابودي خواهند كشاند.

اما واقعيت همين است ؟ متاسفانه ،به تهييه كننده مي گويند فيلمهاي فرهنگي و ارزشمند بسازولي وقتي براي اكران آن در گل مي ماند،هيچ دستي از او حمايت نمي كند و همه رهايش مي كنند تا شغلش را تغيير دهد يا برود دنبال تهييه فيلم هاي عاميانه.

تسليمي خاطر نشان كرد :در كشوري كه دو رئيس بانك در يك تباني 200 ميليارد تومان اختلاس مي كنند،قيد كلمه مافيا در سينما كه همه گردش مالي ساليانه آن 8 ميليارد تومان است ،كمي خنده دار به نظر مي آيد،هيچ آدمي در سينمايي كه اغلب فيلمها سودآور نيست و سالن هاي نمايشش در حال بسته شدن است و رايت فيلمها در داخل و خارج به سرقت مي رود ،عضو هيچ مافيايي نمي تواند باشد.ما سينماگران ره گم كردگاني هستيم كه در يك تنازع بقا فقط زرو مان به خودمان مي رسد ،مسخره نيست سيزي كاراني كه با آب غير بهداشتي مردم را به بيماري وبا مبتلا كرده اند ،ميليارد ها تومان خسارت مي گيرند ،ولي چند ميليون وام ناقابل تهييه كننده اي كه فيلم فرهنگي و ارزشمند ساخته است ،بخشيده نشد و پورسانت سينما و رسانه هايش به گرو گرفته مي شود ،كدام مافياما با اين قيدها و و صفاتي كه به كار مي بريم آبروي مافيا را هم خواهيم برد.

وي تاكيد كرد:كاش يك بار تكليف مشخص شود كه آيا بالاخره سينما مي خواهيم يا نه؟چرا نبايد به قول خانم بني اعتماد همه برويم دنبال يك شغل آبرومند ديگر ،فيلمي داشتم كه يك نهاد دولتي بسيار پر طمطراق بدون اجازه آن را به تلويزيون بنگلادش و خيلي جاهاي ديگر فروخت ، يكسال نامه نگاري فارابي و من براي در يافت وجه ناقابل اين فروش بي اثر و بي پاسخ ماند ،كدام مافيا؟ هر كدام از ما حتي آنها كه به نظر مافيا جلوه داده مي شوندكلاهشان را محكم چسبيده اند كه كلاهشان را هيچ خودشان را باد نبرد.

اين تهييه كننده گفت:راهكار نرفتن به سمت عاميانه سازي چيست؟مطمئن باشيد با وضع موجود همه ما مجبوررفتن به سوي فيلم هاي عاميانه هستيم و اين نوع فيلم ها هم در آينده به دلايلي كه عرض شدجواب نخواهد داد و سينماي پوياي ايران در تاريخ و خاطره ها باقي خواهد ماند ،نظير سينماي الجزاير ،مصرو........،راه اين نرفتن اين است كه بپذيريم سينماي پر افتخار ايراني كه خيلي از كشورها حسرت داشتن آن را مي خورند،موجود ارزشمندي است كه رفتار با او فرهنگ خاص خود را مي طلبد،بپذيريم كه براي اين سينما بايد سالن مدرن ساخت ،بايد بارورش كرد و مهم تر از همه نبايد اين سينما را دشمن خود ،كشور ،دين و امنيت دولت و مردم دانست ،سينماي شريف ايران بسيار ارزشمندتر از سرمايه يا چيزي است كه خرج كرده ايم .