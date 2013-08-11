چهره ها چه خودرویی سوار می شدند؟/ عکس

مجله مهر : موسکوویچ، رولز رویس، کرایسلر و لندرور. این ها شاید نام هایی معمولی و حتی خاطره انگیز برای خودروها باشند. اما این نام ها وقتی مهم می شوند که بدانیم یک چهره یا شخصیت معروف، پشت فرمان آن نشسته است و مالک خودرو بوده است.

اگر از خودروهای گران قیمت و امروزی فوتبالیست ها و بعضی بازیگران چشم بپوشیم، هنوز هم خودروهایی قدیمی وجود دارد که آن ها را بیشتر با صاحبانش به یاد سپرده ایم. چند تا از این خودروها را ببینید:

صاحب این خودرو بنز، یکی از سرشناس ترین چهره های انقلاب اسلامی بود. استاد شهید مرتضی مطهری مالک این بنز بود. خودرویی که الان هم از آن نگهداری می شود و به عنوان یکی از اموال به جا مانده از این شهید گرانقدر در معرض دید عموم گذاشته شده است.

پونتياك Chieftain خودرويي که از نسل اول توليدات دهه 50 ميلادي بود. صاحب آن را می شناسید؟ یکی از رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت. مرحوم دکتر محمد مصدق.

«این مسکوویچ هم مثل من است. هروقت دلش بخواهد حرکت می کند. بوق می زند. راه می رود.گاه لج می کند و اصلا حرکت نمی کند.» صاحب این جمله ها یکی از معروف ترین و محبوب ترین متفکران اسلامی است. مرحوم دکترعلی شریعتی صاحب این خودروی مسکوویچ بود. خودرویی قدیمی ساخت شوروی سابق که یکی از خاص ترین خودروهای آن روز جهان بود. موسكوويچ دکتر شریعتی به شماره شهرباني 32259 مشهد الان در موزه شريعتي تهران نگهداري مي‌شود.

آخرین شاه قاجار، صاحب یکی از اولین خودروهای وارد شده به ایران بود. «رولز رویس سیلورگوست» متعلق به احمد شاه قاجار همین چند وقت پیش در نمایشگاهی از خودروهای قدیمی به نمایش درآمده بود.

کرایسلر C300: این خودرو بنا به سفارش دربار سابق برای ثریا اسفندیاری همسر محمدرضا شاه پهلوی طراحی و ساخته شد. علاوه بر طرح منحصر به فرد آن مجهز به یخچال ، گرامافون و تهویه مطبوع هم بود. ضمن این که تمامی بخش های فلزی داشبورد آن با طلا آبکاری شده است.

این هم لندروور معروف شاعر و نقاش محبوب. «سهراب سپهری»با همین لندروور معروف که ماشین محبوب آن روزگار بود، ایام را می گذراند. خودرویی که حالا با نام او به یادماندنی شده است.