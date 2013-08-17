شغل موروثی آقای وزیر / تصاویر

مجله مهز: پدر عطار آقای وزیر. اهالی شهر فریمان در استان خراسان رضوی ، خانواده «قاضی زاده هاشمی» را خوب می شناسند. خانواده ای که یکی از فرزندانش را بر مسند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می بیند. خانواده ای که البته جزو شناخته شده های شهر فریمان هم هست.

شاید بتوان گفت وزیر بهداشت، شغلش را از پدر به ارث برده. هرچند یکی سنتی باشد و یکی دیگر امروزی. این، نمایی از مطب طب سنتی مرحوم«حاج سید احمد قاضی زاده هاشمی» است. مطبی که به گواه نوشته های روی شیشه اش، بیش از 70 سال سابقه هم دارد.

خانواده هاشمی البته به یک واسطه دیگر هم در فریمان مشهورند. کوچه ای که به نام برادر وزیر بهداشت دولت یازدهم است.

این عکسها را سایت «شبکه تصویر» منتشر کرده است.