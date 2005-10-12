به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، وزير امور خارجه روسيه از جامعه بين الملل خواست حقوق قانوني ايران براي دستيابي به برنامه صلح آميز هسته اي را در در نظر داشته باشد.

سرگئي لاوروف كه براي شركت در نشست شوراي امنيت روسيه- فرانسه به پاريس سفر كرده است، اظهار داشت: ما قبول داريم كه تمام جامعه جهاني داراي يك هدف واحد يعني مبارزه با گسترش سلاح هاي اتمي هستند اما لازم مي دانيم كه به حقوق و منافع ايران براي دستيابي به شرايطي كاملا عادي و برخورداري از برنامه صلح آميز هسته اي احترام بگذاريم.

وي تاكيد كرد: ايران نيز يكي از اعضاي جامعه جهاني است و بايد براي توسعه اين كشور اهميت زيادي قائل شويم.



وزير امور خارجه روسيه خاطرنشان كرد: ايران و همچنين جامعه جهاني بايد به واقعيت ها توجه كنند تا با توجه به واقعيت ها -و نه فقط گمان ها- در جهان، صلح و امنيت ايجاد كنيم.