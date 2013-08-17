به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وقتی از میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا سوال شد آیا او گمان میکند که آمریکا در دوران او یک رئیسجمهور زن را به خود ببیند، وی گفت: بله، من گمان میکنم کشور آماده آن است. تنها پرسش این است که چه شخصی برای این پست بهترین است.
این در حالی است که او نپذیرفت درخصوص دورنماهای انتخاباتی برای هیلاری کلینتون در انتخابات سال 2016، اظهار نظر کند.
هیلاری کلینتون، سناتور پیشین آمریکایی و وزیر امور خارجه دولت اوباما در دوره اول ریاست جمهوریاش مردد است که آیا در پی عالیترین مقام این کشور باشد یا خیر. او در ماه فوریه پست خود را که دیپلمات ارشد آمریکا بود ترک کرد و نظرسنجیهای منتشره توسط مجمع نامزدهای دموکرات، سه سال مانده به انتخابات، حاکی از این است که او چه در پست نامزدهای دموکرات و چه در انتخابات سراسری در مقام نظر- پیشگام است.
در خصوص دورنماهای انتخاباتی کلینتون، میشل اوباما گفت: او هنوز چیزی اعلام نکرده، بنابراین من قطعا قصد ندارم از او پیشی بگیرم.
میشل اوباما در اظهاراتی گفت، آمریکا آماده برای پذیرش یک رئیسجمهور زن است، اما درخصوص این دورنما که هیلاری کلینتون این پست را بر عهده بگیرد، اظهار نظر نکرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وقتی از میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا سوال شد آیا او گمان میکند که آمریکا در دوران او یک رئیسجمهور زن را به خود ببیند، وی گفت: بله، من گمان میکنم کشور آماده آن است. تنها پرسش این است که چه شخصی برای این پست بهترین است.
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