سیاستمدارپر نفوذ آمریکایی در تهران/عکس

مجله مهر: وقتی جفری فلتمن با سابقه طولانی فعالیت در وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد انتخاب شد خیلیها از این موضوع انتقاد کردند. گفته میشود که منصوب کردن فلتمن در این پست یک توافق از پیش صورت گرفته برای باقی ماندن بانکی مون برای دومین دوره به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد بوده است و این مسئله آنقدر اهمیت داشته که این دیپلمات آمریکایی از سمت خود در وزارت امور خارجه آمریکا استعفا کرد. فلتمن،۵۴ ساله از سال ۱۹۸۶ فعالیت خود را در وزارت امور خارجه آمریکا شروع کرده است. او هر چند اکنون سمت معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد را دارد اما دیپلماتها او را به عنوان یکی از عناصر پرنفوذ وزارت امور خارجه آمریکا میشناسند که در پوشش این پست به فعالیتهای خود ادامه میدهد. فلتمن یکی از مهمترین دیپلماتهای آمریکا در امور خاورمیانه بوده و بیشتر دوران فعالیت خود را روی مسائل خاورمیانه به ویژه ایران تمرکز داشته است. فلتمن همیشه به فعالیت آرام و پشت پرده عادت داشته است . شاید جنجالی ترین زمان برای او دوره فعالیت به عنوان سفیر آمریکا در لبنان بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بود و سید حسن نصرالله،دبیر کل حزب الله بارها از دخالت این دیپلمات آمریکا انتقاد کرد. در سال ۲۰۰۶ به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به خاک لبنان،سید حسن نصرالله دولت فواد سنیوره،نخست وزیر وقت لبنان را به خاطر همین دخالتها و تاثیرگذاری گسترده فلتمن در تصمیمگیریها «دولت فلتمن» خواند.
جفری فلتمن؛جولای ۲۰۰۶ در بیروت
لقب «دولت فلتمن» پس از این سخنرانی و افشاگری، بارها از سوی احزاب دیگر مخالف لبنان برای خطار کردن دولت سنیوره استفاده شد. فلتمن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ هم دستیار ویژه سفر آمریکا در تلآویو در روند صلح بود اما پیش از آن در سفارتخانه آمریکا در سرزمینهای اشغالی از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ با فعالیت داشت. فعالیت او در سرزمینهای اشغالی بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ هم با دو پست در کنسولگری آمریکا در بیت المقدس ادامه پیدا کرد.
بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ هم این دیپلمات که به زبانهای عربی،فرانسه و مجارستانی مسلط است به عنوان ٰرئیس بخش سیاسی و اقتصادی سفارت آمریکا در تونس فعالیت میکرد.
«خبر بد» انتصاب
گفته میشود وقتی خبر انتصاب جفری فلتمن به عنوان معاون سیاسی بان کی مون منتشر شد نوام چامسکی،نظریهپرداز مشهور آمریکایی از آن به عنوان یک «خبر خیلی بد» یاد کرده است. چامسکی احتمالاً به خوبی میدانسته که فلتمن کسی است که در سازمان ملل باید به عنوان دیپلمات آمریکا ایفای نقش کند. بر اساس اسناد افشا شده از سفارتخانههای آمریکا گزارشهای فلتمن از منطقه همیشه مورد توجه مقامهای آمریکا بوده است؛ گزارشهایی که او همیشه در آنها به واشنگتن نسبت به خطر نفوذ ایران هشدار داده است. گفته میشود جاشوآ لندیس،تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره نفوذ فلتمن در پوشش پستهای مختلف گفته است: فلتمن در زمان وزارت کاندولیزا رایس غیرمعمولترین رابطه را با وزیر امور خارجه داشت. او هفتهای یکبار با رایس ویدئو کنفرانس داشت و به راحتی سفیر آمریکا در عراق میتوانست به وزیر امور خارجه آمریکا دسترسی پیدا کند. جفری فلتمن دومین بار است که به تهران سفر کرده است. پارسال او در اجلاس جنبش عدمتعهد بانکیمون را در سفر به تهران همراهی کرد و در دیدار بان کیمون با مقام معظم رهبری حضور داشت.
سابقه فلتمن باعث شده بسیاری او را در کنار معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد نماینده آمریکا و دیپلمات پرنفوذ این کشور در منطقه بدانند.
