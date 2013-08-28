آیا احمدی نژاد روز آخر همه چیز را جارو کرد ؟

مجله مهر: دوباره هدایای رئیس جمهور و دوباره یک حاشیه دیگر. این‌بار انتقال هدایا از پاستور به ساختمان لادن. انگار حاشیه های دولت احمدی نژاد حتی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش هم پایان ندارد. رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم، حالا با یک چالش چدی روبه روشده است. چالشی که «پاک دست ترین دولت تاریخ»به ادعای احمدی نژاد را با یک اتهام بزرگ روبه رو می کند: استفاده از بیت المال برای اهداف شخصی.

هدایایی که به لادن رفت

«نيمه شب جمعه يازدهم مرداد ماه از ساعت يازده شب تا دو و سي دقيقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه 2283 قلم هديه رييس جمهور كه همگي داراي برچسب اموال نهاد رياست جمهوري بود و اطلاعات آن در سيستم اموال موزه هدايا ثبت و ضبط شده است، در 4 كاميون جاسازي و با 5 ماشين زرهي اسكورت شد و به ساختمان لادن در ميدان ونك منتقل شد.» این روایت «یک مقام آگاه» از هدایای موزه نهاد ریاست جمهوری است که شبانه از دفتر سابق رئیس جمهور به دفتر رئیس جمهور سابق منتقل شده است. یعنی از خیابان پاستور به ساختمان لادن در میدان ونک. خبری که حدود 3 هفته پیش زمزمه هایی را دررسانه ها به وجود آورد و سایت «انتخاب» آن را از زبان یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است.

این مقام آگاه به سایت انتخاب گفته :«اوايل تيرماه امسال نامه اي از سوي سيد حسين موسوي رييس دفتر رييس جمهور به معاونش مهدي آشتياني (معاون وقت تشريفات دفتر رييس جمهور) - كه مديريت ساختمان موزه هدايا واقع در سعدآباد، بر عهده آن معاونت است- نوشت و در آن از عزم رييس جمهور مبني بر بسته بندي و فهرست برداري هداياي دوران هشت ساله رياست جمهوري اش خبر داد ، بر اساس دستور رييس دفتر رييس جمهور كار بسته بندي هدايا اوايل تابستان آغاز شد.»

این درحالی است که به گفته این مقام آگاه، تا دولت دهم، مسئولیت موزه هدایای رئیس جمهور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بوده و در دولت دهم و زمانی که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور بود، مديريت موزه هداياي رييس جمهور به معاونت تشريفات دفتر رييس جمهور واگذار شد.

این گمانه زنی ها البته با واکنشسرپرست جدید تشریفات دفتر رئیس جمهور مواجه شد. «ولی الله مبینی» در گفتگویی کوتاه با «خبرگزاری مهر» با اعلام بی اطلاعی از خبر خروج 2هزار و 283 قلم هدیه رئیس جمهور سابق از موزه هدایای ریاست جمهوری در مجموعه سعدآباد گفت:« بهتر است بروید از کسی که این خبر را اعلام کرده است موضوع را جویا شوید.»

وی در پاسخ به این سئوال که این خبر به نقل از یک منبع آگاه اعلام شده است و شما به عنوان سرپرست تشریفات دفتر رئیس جمهور اگر اطلاعی از موضوع دارید برای تنویر افکار عمومی بیان بفرمایید، تصریح کرد: «بهتر است دنبال اسم کسی که این خبر را اعلام کرده است بگردید و پس از اینکه نام او را پیدا کردید موضوع را از خودش جویا شوید.»

مورد عجیب 160000000000 ریال

اما انتقال هدایای موزه ریاست جمهوری از پاستور به لادن ، تنها اتفاق حاشیه ساز برای احمدی نزاد نبود. این روزها خبری منتشر شده است که حکایت از انتقال میلیاردی پول از حساب دولت به دانشگاه احمدی نژاد دارد. آن طور که روزنامه « جمهوری اسلامی» خبر داده، در روز 13 مرداد امسال، یعنی روز تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم، مبلغ 16 میلیارد تومان از ذیحسابی دولت به حساب دانشگاه بین المللی ایرانیان واریز شده است. روزنامه جمهوري اسلامي نوشته بود:« از نهاد ریاست جمهوری خبر مي‌رسد مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب ریاست جمهوری برداشت شده است.مسئولین جدید نهاد در جریان پیگیری این اقدام به سرنخ هائی رسیده اند که ممکن است در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد. ایجاد دفاتر برای مسئولین سابق و تأسیس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردی هستند که در فهرست این پیگیری ها قرار دارند.»

بلافاصله پس از انتشار این خبر، رسانه ها به گمانه زنی درباره جزئیات این مبلغ پرداختند. سایت خبری «انتخاب» نیز این طور به گمانه زنی درباره مبلغ اهدایی دولت به دانشگاه ایرانیان پرداخته است:«یک منبع مطلع در تماس با «انتخاب» ، اسنادی نشان داد که احتمال کمک مناطق آزاد به دانشگاه احمدی نژاد را تقویت می کند.در ابتدای امسال، تصویب می شود که مبلغ 15 میلیارد و 880 میلیون تومان به «دانشگاهها» کمک شود.این درحالیست که در رسید های منتشر شده، هیچ اشاره ای به نام و عنوان دانشگاهها نشده و بررسی حساب ها، حکایت از نامشخص بودن مقصد این مبلغ است.بنابر ادعای این منبع مطلع، این مبلغ، به عنوان «کمک مناطق آزاد به دانشگاه ها» به حساب دانشگاه احمدی نژاد ریخته شده است!»

این اخبار درحالی منتشر شد که یک سایت خبری با انتشار یک سند (که قسمت هایی از آن پاک شده است) از صورتحساب بانکی دانشگاه محمود احمدی نژاد،مدعی شده است این مبلغ طی یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد ریال از ذی حسابی نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه مدت بانک ملت به شماره 4701686495 به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین المللی ایرانیان(یعنی همان حسابی که احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی اش به مردم اعلام کرد) واریز شده است.

انتشار این اخبار سبب شد تا رسانه ها به موضوع حساس شوند. سایت متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از پیگیری دیوان محایبات کشور برای بررسی این موضوع خبرداد. «الف» نوشت:«چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای 160 میلیارد ریال می شود. به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار می شوند و با همکاری آن ها، مشخص می شود که این مبلغ با دستور احمدی نژاد و بقایی روز 12 مرداد از حساب ریاست جمهوری خارج شده است.حمیدرضا بقایی، زمانی که از پیگیری های دیوان مطلع می شود با این کارشناسان تماس می گیرد و اعلام می کند که ما 16 میلیارد تومان را به حساب دولت بر می گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.»

به نظر می رسد دولتمردان کابینه دهم، این بار چالش جدی تری پیش روی خود می بینند. چالشی که انتظار می رود با پاسخ های مسئولان دولت احمدی نزاد و دانشگاه ایرانیان، این شائبه ها در ورد دولت محمود احمدی نژاد و عملکرد او را به خوبی روشن و شفاف کند.

«مجله مهر» آماده است تا با توجه به حساسیت موضوع بیت المال، پاسخ مسئولان دولت سابق و دانشگاه بین المللی ایرانیان را درباره این دو ماجرا منتشر کند.